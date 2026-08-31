Barcelona vuelve a Sarajevo para impulsar la reconstrucción de Gaza y Palestina

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes que Sarajevo acogerá en noviembre la tercera reunión entre técnicos catalanes y palestinos para la reconstrucción de las ciudades de Gaza, Ramala, Belén y Nablús, devastadas por el conflicto con Israel.

Así lo ha explicado este lunes en Sarajevo, ciudad hermanada con Barcelona y con la que tiene fuertes vínculos desde la guerra de los Balcanes, cuando se creó el Distrito 11 para la reconstrucción de la capital de Bosnia y Herzegovina, a la que hace un año le tomaron el testigo las ciudades de Palestina como undécimo distrito de la ciudad.

"La próxima reunión de los equipos técnicos que están desarrollando los proyectos de cooperación y reconstrucción de las ciudades de Palestina tendrá lugar justamente aquí, en Sarajevo", ha destacado Collboni, en el marco de un viaje institucional a la capital bosnia que también le llevará a las capitales de Polonia -Varsovia- y de Ucrania -Kiev-.

"Sarajevo ha dejado de ser el Distrito 11 de Barcelona y lo han pasado a ser las ciudades de Palestina. El aprendizaje que hicimos en Sarajevo es lo que vamos a aportar ahora en Palestina, especialmente en Gaza, que ya está en marcha", ha añadido el alcalde tras reunirse con el alcalde de la capital bosnia, Samir Avdic.

Collboni ha recordado que durante este primer año unos 200 funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona "se han prestado a colaborar en los proyectos de reconstrucción de las ciudades de Palestina", así como unas 60 entidades, colegios profesionales y expertos de la capital catalana.

"La situación de Gaza es muy distinta. En Nablús o Belén estamos trabajando en proyectos de resiliencia climática, de verde urbano o de la gestión del agua. En Gaza la destrucción fue total y es una ciudad que se tiene que reconstruir prácticamente de cero", ha puntualizado.

Cumbre de alcaldes mediterráneos

La segunda cita anunciada por el alcalde tendrá lugar también el próximo mes de noviembre, los días 24 y 25, pero en este caso en Barcelona, donde se celebrará el 'I Encuentro de alcaldes de ciudades mediterráneas', con la presencia de una quincena de ciudades, entre ellas Génova, Izmir, Estambul, Ramala o Tánger.

Collboni ha aprovechado la visita a Sarajevo para invitar a Avdic a participar en una de las sesiones previstas, concretamente la dedicada a la diplomacia de ciudades y su papel en la construcción de la paz y la seguridad humana.

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Con esta visita, Barcelona también quiere mostrar su apoyo al proceso de adhesión a la Unión Europea de Bosnia, poniendo a disposición de Sarajevo las capacidades de las redes de ciudades como Eurocities, de la que el alcalde ostenta su vicepresidencia, para las transformaciones y procesos iniciados en este marco.