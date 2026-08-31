Solo por tiempo limitado: aterriza en Barcelona la 'pop-up' de cosmética coreana más famosa con su producto estrella y el sorteo de 300€ en artículos

La tienda líder de cosmética coreana en España, MiiN Cosmetics, abrirá una tienda efímera solo el día 5 de septiembre en Barcelona para que los usuarios puedan conseguir su calendario de adviento. La ‘pop-up’ se ubicará en un lugar estratégico del centro comercial Westfield La Maquinista, situado en la calle de Potosí, en el distrito de Sant Andreu, y su horario de apertura será de 9:00 h a 21:00 h.

Para poder comprar el calendario en preventa, los interesados deberán registrarse previamente en su web a partir del 26 de agosto o bien inscribirse el mismo día del evento a través de un código QR, siempre que todavía queden unidades disponibles, tal y como indican en una 'story' en Instagram días previos al evento.

En este día clave se pondrán a la venta un total de 350 calendarios y no habrá más unidades disponibles en el local, de manera que, una vez se agoten, ya no se podrán conseguir allí. Aquellos que deseen adquirirlo tendrán que esperar al lanzamiento oficial de MiiN. Cabe destacar que estar inscrito no garantiza la reserva del producto, por lo que desde la firma animan a los clientes a acudir al recinto lo antes posible para asegurarse de no quedarse sin él.

Por otro lado, con todas las compras realizadas durante este día se regalará un 'charm' exclusivo del calendario y, entre todos los clientes asistentes, se sorteará una rutina coreana valorada en 300 euros.

El calendario de adviento de MiiN Cosmetics es uno de los más populares y solicitados entre los fans de la cosmética, la Navidad y los calendarios de adviento de las marcas. Presentado en un bolso, el calendario incluye hasta 24 productos, que pueden ser faciales, corporales, accesorios o maquillaje, con formatos completos o tamaño viaje. En la misma publicación en redes la marca apunta que también en Madrid es posible conseguir un calendario de adviento "antes que nadie".