Solución pactada
La feria de atracciones del Poblenou podrá celebrarse tras un acuerdo para mantenerla en su ubicación habitual
El Ayuntamiento de Barcelona y las calles organizadoras de la fiesta mayor del barrio deciden que el recinto se monte adaptándose a las obras que se efectúan en torno al cementerio y que amenazaban con cancelar la tradicional cita
Unas obras y la falta de acuerdo ponen en riesgo una tradicional feria de atracciones veraniega en Barcelona
Tras verse en peligro de cancelarse, la feria de atracciones del Poblenou volverá a montarse este septiembre para la fiesta mayor del barrio barcelonés. Además, los feriantes podrán instalarse de nuevo en la ubicación habitual, en el paseo Calvell, situado al final de la Rambla del Poblenou y frente al parque que se extiende delante de las playas del Bogatell y la Mar Bella. El emplazamiento estaba en entredicho por unas obras en el cementerio, que el Ayuntamiento de Barcelona juzgaba incompatibles con la feria, por dificultades para garantizar la seguridad en un espacio con gran afluencia de público. La discusión sobre la localización provocó que el distrito de Sant Martí y el Gremio de Feriantes de Barcelona y Provincia toparan, hasta el punto de que la asociación preveía protestas ante el riesgo de que el desacuerdo llevara a que las fiestas se quedasen sin atracciones y, en consecuencia, 40 familias dedicadas a la feria se quedasen sin una cita importante para obtener ingresos.
Las desavenencias se ha reconducido este lunes, con una reunión en que el distrito ha citado a la asociación de calles de la fiesta mayor del Poblenou. El Ayuntamiento ha informado tras el encuentro que “la feria de atracciones podrá continuar realizándose en el espacio habitual”. El consistorio ha condicionado la instalación a que se incorporen “unos imprescindibles ajustes” para que el recinto feria sea “compatible con la obra” que se efectúa en el entorno del parque del Poblenou. En esa línea, el gobierno municipal se ha reafirmado en que “la prioridad siempre ha sido y será la seguridad de las personas”.
Satisfacción de los feriantes
La solución alcanzada por el ayuntamiento y las calles organizadoras de la fiesta satisface a los feriantes. El gremio había sido tajante en que el recinto podía convivir con las obras; aún más, remarcó que los responsables de los trabajos no ponían reparos a que las atracciones se montaran. La organización juzgó que la única ubicación viable en el Poblenou era permanecer en el tramo habitual del paseo Calvell, por falta de espacio suficiente en otras calles para habilitar salidas de emergencia y pasos para ambulancias.
El gremio de feriantes está ahora a la espera de obtener el permiso para instalarse durante las fiestas, que se celebran del 10 al 20 de septiembre. Sus responsables tienen previsto acudir el miércoles a la zona para adaptar las instalaciones a las obras y ajustarse así a los requisitos de seguridad. La entidad confía en que la cuarentena de familias que suelen acudir al Poblenou regresen también en esta ocasión.
Por su parte, el ayuntamiento espera que este martes se concrete la implantación definitiva de las atracciones presentes en la feria. El gobierno municipal reitera que “en ningún momento se ha planteado la denegación de la feria de atracciones, siendo la seguridad de las personas lo que ha prevalecido en todo momento”.
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