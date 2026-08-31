Badalona adjudica por unos tres millones de euros la construcción de la sexta guardería municipal

El Ayuntamiento de Badalona ha adjudicado la construcción de una nueva guardería municipal a la empresa Serveis Integrals 360 Plus SL, por un importe de 3.079.049,11 euros, IVA incluido. La escuela infantil será la sexta de titularidad municipal en la ciudad y llevará el nombre de Bugui Bugui, tal como escogió el Consell de la Infància de Badalona.

La nueva Escola Bressol Municipal (EBM) dispondrá de 107 plazas de alumnos de entre 0 y 3 años, así como de un espacio familiar anexo. La construcción del equipamiento será costeada en parte gracias a los 1.090.865 euros conseguidos de los fondos europeos Next Generation.

La guardería se situará en el solar de 2.297,40 m² propiedad municipal situado en la calle de la Ciència, en el barrio de Montigalà. Unos 1.090 m² corresponderán a la superficie construida y otros 1.200 m² estarán dedicados a patios. El edificio está proyectado para construirse principalmente en madera, tanto a nivel estructural como en el detalle de, por ejemplo, los menajes de la fachada, cerramientos y divisorias interiores. Las estancias del edificio, incluidas las aulas, interactuarán con el exterior, a través de salidas a un patio y a una zona con porches. Los materiales y todo el sistema de climatización están diseñados para ser sostenibles y minimizar el coste energético.

El origen del proyecto se remonta al 20 de octubre de 2006, cuando el Ayuntamiento firmó el convenio de colaboración con el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat para la creación de 810 nuevas plazas para niños de 0 a 3 años en guarderías de titularidad municipal. La guardería Bugui Bugui estaba incluida en el convenio con la previsión de 107 plazas.

Como es habitual, el proyecto de construcción conoce una licitación relacionada, para la dirección de obra, coordinación de seguridad, salud y control de calidad de los trabajos de construcción. Un contrato que fue adjudicado a principios de agosto a la empresa RGA Arquitectes SLP, por un importe de 126.170,33 euros, IVA incluido.

Adjudicada la gestión de las guarderías municipales

El pasado 24 de julio, el Ayuntamiento adjudicó el contrato de servicios de las escuelas infantiles de Badalona a la Fundació Pere Tarrés, por un importe de 11.031.955,29 euros, aunque si se cumplen los dos años de prórroga previstos (2029 y 2030), el monto ascendería en más de siete millones. La oferta de la Fundació Pere Tarrés se impuso a la de la SL Serveis Educatius Cavall de Cartró, que era precisamente la entidad que gestionaba las cinco escuelas infantiles de la ciudad hasta ahora. El futuro servicio reforzará tanto el personal educativo como el de las cocinas de las guarderías. Concretamente, habrá cinco educadores más (de 26 a 31) y se ampliará el personal de cocina con un auxiliar más en las cuatro EBM que sí disponen de este servicio (una de las cinco, la Ralet Ralet, funciona con catering), que sumarán 15 horas de trabajo a la semana.