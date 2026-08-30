Oculto en un jardín secreto de Barcelona: así es el herbario con más historia de toda la península Ibérica

En una ciudad repleta de museos y obras arquitectónicas, todavía existen espacios capaces de contar una historia mucho más antigua que la de cuadros o monumentos de épocas pasadas. En uno de ellos, rodeado por la vegetación del Jardín Botánico de Barcelona, se conserva una colección que permite viajar varios siglos atrás.

Plantas prensadas, fósiles, conchas, animales naturalizados, libros, documentos e instrumentos científicos forman parte de un conjunto que nació mucho antes de que los museos fueran como los conocemos hoy.

Entre los siglos XVII y XVIII

Se trata del Gabinete Salvador, conservado actualmente en el Institut Botànic de Barcelona, dentro del recinto del Jardín Botánico. Su orgien se remonta a una familia barcelonesa de boticarios y naturalistas que, desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del XIX, reunió durante generaciones una colección dedicada al estudio de la naturaleza.

Dentro de ella se encuentra el herbario más antiguo de la península Ibérica, según explica el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), con miles de ejemplares vegetales recopilados y conservados durante los siglos XVII y XVIII.

Una familia de naturalistas

La historia comienza con la familia Salvador, una saga de apotecarios, el término utilizado históricamente para los profesionales dedicados a preparar medicamentos, y naturalistas barceloneses. Durante generaciones fueron reuniendo plantas, animales, fósiles, minerales, conchas y otros objetos relacionados con la historia natural, además de libros y documentos científicos.

El resultado fue mucho más que una colección privada, ya que los Salvador crearon un auténtico gabinete de curiosidades, un tipo de espacio muy característicos de la Europa de los siglos XVII y XVIII, en el que reunían objetos considerados extraordinarios o representativos del mundo natural.

En una época en la que todavía no existían los grandes museos públicos de ciencias, estos gabinetes funcionaban como lugares de estudio, investigación y divulgación.

Primer museo abierto al público

El Gabinete Salvador también aparece documentado en numerosos libros de viajes, guías de Barcelona y otros documentos impresos. El historiador de la ciencia Josep M. Camarasa localizó más de medio centenar de referencias al gabinete publicadas entre comienzos del siglo XVIII y finales del XIX, muchas de ellas relacionadas con las visitas de personas interesadas por la historia natural, eruditos y viajeros que pasaban por Barcelona.

El propio MCNB señala que la familia abrió su patrimonio a los estudiosos, como mínimo, desde mediados del siglo XVIII, convirtiendo el Gabinete Salvador en el primer museo abierto al público de Barcelona.

El Gabinete Salvador. / JOAN PUIG

El herbario

Dentro de todo este conjunto destaca especialmente el herbario. Y aquí está una de las claves para entender su importancia: un herbario no es un jardín de plantas vivas, sino una colección científica de ejemplares vegetales que han sido recolectados, prensados, secados y fijados sobre soportes para poder conservarlos durante largos periodos de tiempo.

Los ejemplares del herbario Salvador permiten conocer qué plantas se recolectaban, dónde se encontraban y cómo eran estudiadas por los naturalistas de hace varios siglos. La documentación histórica señala que la colección llegó a reunir más de 4.000 plantas y que constituye el herbario más antiguo de la península Ibérica. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos cifra el fondo histórico en 3.867 pliegos, una diferencia que responde a la forma de contabilizar la colección y sus materiales.

Muchos de los ejemplares están acompañados de información histórica sobre su procedencia, clasificación y recolección, lo que permite reconstruir parte de la evolución de la botánica durante los siglos XVII, XVIII y XIX.

Red científica internacional

La colección conserva, además, materiales relacionados con expediciones y contactos científicos internacionales. Entre ellos se encuentran ejemplares vinculados al viaje que realizó el botánico francés Joseph Pitton de Tournefort por el Mediterráneo oriental en 1700 y plantas recogidas durante expediciones botánicas realizadas por los propios Salvador y otros naturalistas.

Los miembros de la familia mantuvieron correspondencia e intercambios de libros y especímenes con importantes naturalistas europeos. Entre las figuras relacionadas con estas redes científicas aparecen nombres como los hermanos Jussieu o James Petiver.

Los naturalistas intercambiaban plantas, semillas, fósiles, publicaciones y conocimientos con investigadores de otros países, construyendo una auténtica red científica internacional mucho antes de la aparición de las comunicaciones modernas. La familia también realizó expediciones por distintos territorios de la península Ibérica y las Baleares, ampliando progresivamente su colección.

El Gabinete Salvador. / Josep Maria de Llobet

También tiene muebles y colecciones de libros

Aunque el herbario es uno de sus elementos más importantes, reducir el Gabinete Salvador a una colección de plantas sería quedarse muy corto. El conjunto incluye también fósiles, conchas, semillas, productos de origen animal y vegetal, ejemplares de animales naturalizados, instrumentos relacionados con la farmacia, libros y documentos científicos, además de los muebles históricos que utilizaba la familia para organizar y conservar sus colecciones.

Precisamente, estos muebles son parte esencial del valor histórico del espacio. Se conservan armarios, cajones y estanterías de madera decorados con policromías y pinturas, que permiten imaginar cómo eran estos gabinetes científicos en los siglos en los que la clasificación de la naturaleza estaba todavía desarrollándose.

Entre los libros conservados destaca, por ejemplo, una edición de 'Systema naturae', de Carl von Linné, publicada en 1748, además de una edición del Atlas Minor (1649), de Nicolaus Visscher.

'Systema Naturae' de Carl von Linné. / Archivo

La difícil conservación del Gabinete

La supervivencia del Gabinete Salvador tampoco fue sencilla. Tras la desaparición de la saga familiar, las colecciones fueron trasladadas a una masía del Penedès, donde permanecieron durante años prácticamente olvidadas.

Fue en 1937 cuando el botánico Pius Font i Quer recuperó la colección, que posteriormente fue depositada en el Institut Botànic de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona adquirió posteriormente el conjunto, que ingresó en el Institut Botànic en diferentes etapas. Una primera parte llegó en 1940, mientras que otra parte fue incorporada en 2013, cuando se localizó y adquirió un nuevo grupo de aproximadamente 500 piezas.

Cómo ir a visitarlo

En diciembre de 2014, la Generalitat de Catalunya declaró la Colección Salvador Bien Cultural de Interés Nacional, una de las máximas categorías de protección del patrimonio catalán.

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Actualmente, el Gabinete Salvador se encuentra expuesto en la planta cero del Institut Botànic de Barcelona, dentro del recinto del Jardín Botánico de Barcelona, en Montjuïc. La visita, sin embargo, tiene una particularidad: el público no puede entrar físicamente en el interior del gabinete. Para garantizar la conservación de las piezas, estas se observan desde el exterior, protegidas tras un cristal.