La falta de servicio del AVE entre Girona y Barcelona colapsa Rodalies

La circulación de los trenes de alta velocidad entre París, Girona y Barcelona ha quedado suspendida esta mañana a causa de un derrumbe de la catenaria en la estación de Sagrera, provocado por un problema en el sistema de electrificación de la línea. La incidencia, cuyo origen concreto todavía se desconoce, ha derribado la tensión eléctrica en las vías, y está afectando al servicio y generando alteraciones entre los pasajeros. Según la información facilitada por Adif al Diari de Girona, medio del grupo Prensa Ibérica al que pertenece El Periódico, pese a la previsión inicial era que la avería pudiera quedar resuelta a media tarde, se ha ampliado el plazo a las siete de la tarde, hasta que el servicio se vaya recuperando progresivamente.

En Girona ha afectado sobre todo a turistas franceses que querían llegar a Barcelona, que se han visto obligados a interrumpir su trayecto en Girona y han sido reubicados en un regional de la estación de Rodalies. La situación ha generado caos entre usuarios habituales de la línea y los afectados, que venían en un tren inOui casi lleno. El desorden ha sido tal, que varios vigilantes de la estación han tenido que avisar a los pasajeros en numerosas ocasiones de que podían caer en las vías, debido a la acumulación de personas en el andén dirección Barcelona.

La situación se ha complicado aún más a raíz de la operación retorno del domingo, con muchos usuarios que habían pasado el fin de semana en Girona y que este domingo tienen previsto volver a Barcelona, acumulándose en la problemática del AVE. A diario, seis trenes de AVE van desde Girona a Barcelona, y siete en el sentido inverso. Además, tres viajes entre Barcelona y París y viceversa pasan por la capital provincial.

Saturación de pasajeros aen el andén 2 de la estación de Girona, dirección Barcleona / Arnau Lara Masó

Caos y saturación

«Cuando hemos llegado a Gerona nos han avisado del problema. Nos han dicho que estaba relacionado con la catenaria», explica Noah, joven francés que estudia en Barcelona. Su tren, que realizaba el trayecto desde París, ya había llegado con retraso a Girona y, una vez en la estación, se ha encontrado con la incidencia. «Llevo media hora esperando aquí», lamentaba el joven.

Un trabajador de la compañía inOui dirigía a los pasajeros afectados hacia el andén 2, donde debían concentrarse para tomar los trenes regionales en dirección a Barcelona. Los usuarios iban llegando de golpe, lo que ha provocado una importante acumulación de personas y un ambiente de nerviosismo y estrés en el andén.

"El calor que pasaremos dentro es mortal", comentaba un pasajero catalán de Rodalies, que se quejaba de la saturación de los trenes provocada por la llegada repentina de los viajeros afectados por la incidencia de la alta velocidad. Los convoyes en dirección a Barcelona se han ido llenando rápidamente ante la imposibilidad de continuar el trayecto en AVE.

Jade y Sébastien, un matrimonio de turistas, han estado entre los pasajeros que no han podido subir al tren de Rodalies que se había habilitado para los afectados, ya que iba demasiado lleno. La pareja, que tenía previsto pasar esta noche en Barcelona antes de continuar su viaje hacia Andalucía al día siguiente, ha optado por esperar otro convoy. «No tenemos demasiada prisa», explicaban, mientras esperaban que la situación se descongestionara.

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Mientras, los pasajeros siguen pendientes de la resolución de la avería y de la reanudación del servicio de alta velocidad. Adif mantiene la previsión de que la incidencia pueda quedar resuelta a media tarde, aunque la normalización de la circulación dependerá de la evolución de las labores de reparación.