Barcelona abrirá balcones y ventanas en 14 paredes medianeras que reformará en los próximos meses

Barcelona presume de que los eventos que alberga dejan un legado. Este año, la ciudad es la capital mundial de la arquitectura y, meses antes de los actos, el ayuntamiento eligió 10 diseños mediante un concurso internacional en que recibió más de 350 propuestas para transformar 17 paredes medianeras, esos muros de ladrillos y sin aberturas en el lateral o la trasera de los bloques. Todas ocupan grandes dimensiones en bloques de pisos y afean parques, jardines y plazas. Las intervenciones pendientes de acometer en cada uno de los distritos se conciben como el rastro que ha de quedar de la cita de este 2026, que ha de saldarse con la apertura de ventanas y balcones en 14 de las 17 paredes ciegas que se transformarán en nuevas fachadas, de las que cuatro incorporarán placas fotovoltaicas, se plantará vegetación en 15 y se instalarán nidos para aves, insectos y reptiles en 12.

Los cinco contratos que engloban las distintas obras han salido a concurso en las últimas semanas. Uno que comprende dos reformas se ha concedido por 1,13 millones de euros y se están recibiendo o valorando ofertas para el resto de contrataciones, por lo que están pendientes de adjudicarse. Lo que sí se desprende es que la inversión se estima que rozará los ocho millones de euros en total.

El consistorio asume el coste íntegro de la puesta al día de las medianeras, con una excepción: la construcción de ventanas y balcones. "Dado que comportan un beneficio directo para las viviendas o el edificio, su coste se comparte al 50% entre el Ayuntamiento de Barcelona y sus propietarios beneficiarios", precisa el gobierno municipal. Tanto los vecinos como las comunidades han tenido que aprobar que aceptaban introducir aberturas en los muros, corriendo con un desembolso. No todos han comulgado con la propuesta y, en algún caso, el proyecto ha tenido que retocarse o rebajarse.

Recreación de la pared medianera una vez reformada en los jardines de Caterina Albert, en el distrito de Gràcia, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Entre los lugares elegidos por el programa de rehabilitación se incluyen cuatro fincas de la calle Hospital que dan a la placeta Martina Castells (Ciutat Vella); dos de la calle Nàpols orientadas a un interior de manzana y la carretera antigua de Horta (Eixample); un edificio de Rosselló que da a los jardines de Caterina Albert (Gràcia); dos inmuebles de las calles Moratín y Dante Alighieri encarados a Pantà de Tremp (Horta-Guinardó) y otro con confluencia en la calle Lluçà con avenida de Madrid (Les Corts). Se suman cinco emplazamientos más, con un muro en la calle Pare Rodés con placeta Charlot (Nou Barris); un bloque de Agustí i Milà con una pared de obra vista en la placeta Grau (Sant Andreu); otro en Espronceda junto al parque de la Sagrera (Sant Martí); dos edificios de la calle Quetzal con acceso a los jardines Francesc Masclans i Girvès (Sants-Montjuïc) y un par de fincas en las calles Hurtado y Espinoi, con muros visibles en los jardines de Marià Manent (Sarrià-Sant Gervasi).

Se levantarán tabiques provisionales en los pisos en que se perforen los muros para protegerlos de polvo, ruido y riesgos de caída

El ayuntamiento proyecta que los trabajos comiencen entre septiembre y diciembre. Los planes estiman que cada obra se prolongue entre seis y nueve meses. En todo caso, el consistorio se muestra prudente al no concretar fechas de finalización. "La naturaleza del proyecto hace que los plazos de desarrollo sean complejos y estén condicionados por diversas fases", aduce.

Dentro y fuera de los domicilios

De acuerdo a los expedientes, la reforma de la medianera del número 321 de la calle Espronceda será la más cara, con un importe de 1,45 millones de euros. De los 26 domicilios de la escalera, 17 están en contacto con el muro y se abrirán ocho balcones y 10 ventanas.

Recreación de la pared medianera una vez reformada en la placeta Charlot, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Las rehabilitaciones en los jardines Francesc Masclans (con 14 nuevos balcones y 10 ventanas en Quetzal, 5-7 y cuatro balcones más en Quetzal, 17-21) y Nàpols (12 ventanas nuevas en cinco viviendas y 12 más en la escalera) también superan el millón de euros. Las que se presupuestan a costes más económicos son la del bloque con una pared opaca en la placeta Grau, con 467.734,45 euros y la apertura de tres ventanas; y la de la placeta Charlot, tasada en 393.958,48 euros tras reducirse la franja de balcones prevista a solo dos, una ventana y la puerta de un local.

A su vez, el proyecto de Lluçà (presupuestado en 551.215,50 euros) prefigura que se creen 11 ventanas o balcones y que se ensanchen 12 aperturas en el patio. El de Rosselló/Caterina Albert (571.911,24 euros) se dotará de ocho balcones y el de Pantà de Tremp (604.995,14 euros) contempla seis balcones y una ventana en el número 6 de la calle Moratín y dos ventanas en la planta baja del 151 de Dante. En Marià Manent (649.320,30 euros), se construyen seis ventanas y un balcón, además de reformar otras 29 aperturas en los patios. En el caso de Martina Castells (851.018,49 euros), se trazan cuatro ventanas en el número 128 de Hospital y dos en el 130 de la misma calle.

Recreación de la pared medianera una vez rehecha en la placeta Martina Castells, en el distrito de Ciutat Vella. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Las obras no se limitarán a efectuarse desde el exterior de los inmuebles. Será ineludible que penetren en varias decenas de viviendas, con una afectación dispar según el proyecto y la elección de los vecinos. Algunos planes anticipan que las remodelaciones pueden exigir que se modifiquen instalaciones, se apuntalen muros y se derriben falsos techos en los pisos. Además, se levantarán tabiques provisionales dentro de los hogares mientras las labores duran para resguardar de polvo, ruido y riesgo de caída a los residentes. Se contempla rematar acabados, reparar daños y repintar paredes antes de terminar los trabajos.

Se estima que cada una de las rehabilitaciones costará entre cerca de 400.000 y 1,45 millones de euros

Aislamiento, luz y ventilación

Además de cambiar la composición de las fachadas, los proyectos prometen mejorar el aislamiento térmico de los edificios frente al frío y el calor. También auguran más luz y ventilación a los hogares y refuerzos estructurales para las construcciones.

Recreación de la pared medianera ya rehecha en la calle Nàpols, en el distrito del Eixample, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Por otro lado, dispondrán de placas fotovoltaicas los edificios de Nàpols (con 19 módulos solares), placeta Charlot, Espronceda y los jardines Francesc Masclans (con 39 módulos en el número 17-21 de Quetzal). Se añaden plantas colgantes en esas cuatro localizaciones, al igual que en la placeta Martina Castells (un jardín vertical con jardineras, arbustos y enredaderas), Rosselló/jardines Caterina Albert (parterres, enredaderas y plantas aromáticas, como el jazmín), Moratín y Dante Alighieri con Pantà de Tremp (paredes ajardinadas con tensores y plantas trepadoras), Agustí i Milà con plaza Grau (arbustos, enredaderas y jazmín) y las paredes de los jardines Marià Manent (plantas trepadoras sobre tensores y estructuras azules).

En algún caso, se dibujan diseños de carácter artístico. Se prevé uno en cerámica en la plaza Grau y otro con piezas metálicas semicirculares en Marià Manent, como soporte de la vegetación e inspirado en el poema ‘La nit’. Aparte, se instalarán guaridas para aves e insectos polinizadores en fachadas, incluidos 35 nidos para aves en Martina Castells y nueve en Francesc Masclans. La medianera de la placeta Charlot incorporará jazmines estrella, bignonias de invierno y glicinias para que sean nutriente para abejas, mariposas y moscas, mientras que se habilitarán tres refugios para reptiles en la planta baja del número 17-21 de la calle Quetzal, pensados para lagartijas y salamanquesas.