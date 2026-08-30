Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona por la caída de una catenaria en la Sagrera

Una incidencia ha paralizado la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y la provincia de Girona este domingo por la mañana en la estación de la Sagrera por una caída de la tensión en la catenaria. El tráfico ha quedado suspendido a las 08:50 horas y afecta por el momento a dos trenes, según ha informado Renfe. La causa del contratiempo se desconoce por ahora. Adif ha añadido que la interrupcíón se debe a la caída de una catenia que mantiene cortada el paso de trenes de alta velocidad entre Barcelona-Sants y Bifurcació Mollet, en la línea de Barcelona a Figueres.

Adif ha agregado que su personal está tratando de reparar la catenaria "lo antes posible". El percance no afecta solo a Renfe, sino a todos los operadores que prestan servicio en la misma línea entre Barcelona y Girona.

Uno de los convoyes afectados es un Avant que iba a salir a las 08:07 horas de Barcelona hacia Figueres; ha quedado parado en la Sagrera con una treintena de pasajeros. El otro tren que no ha podido emprender la marcha iba a tomar la salida en Barcelona en dirección a Lyon a las 08:16 horas. Renfe ha explicado que el convoy ha retrocedido hasta la estación de Sants.

La compañía ferroviaria añade que los viajeros están siendo informados por el personal a bordo de los trenes. Protecció Civil ha informado poco después de las 09:00 horas de que la circulación de la alta velocidad ha quedado interrumpida entre Barcelona y Girona.

A través de un mensaje en las redes sociales, Protecció Civil ha explicado que el tráfico de convoyes se ha detenido a causa de una "falta de tensión eléctrica". Dos trenes permanecen parados a causa de este contratiempo.

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Protecció Civil ha añadido que se ha activado en plan Ferrocat, a causa de esta incidencia. De momento, se ha declarado en nivel de prealerta.