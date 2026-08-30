Collboni inicia un viaje por el este de Europa que culminará en Ucrania

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia este domingo una expedición de seis días por tres capitales del este de Europa, con inicio en Bosnia Herzegovina, que continuará en Polonia y culminará en Ucrania, el país que lleva más de cuatro años en guerra por la invasión rusa. El edil comienza el viaje este fin de semana en Sarajevo, luego se desplazará a Varsovia y acabará el periplo en Kiev, en una misión que el ayuntamiento ha explicado que quiere "reforzar el compromiso de Barcelona con la paz".

En su agenda, Collboni tiene previsto reunirse con el alcalde de Sarajevo, Samir Avdic; el de Varsovia, Rafał Trzaskowski; el de Kiev, Vitaliy Klitschko, y el de la ciudad ucraniana de Járkov, Ihor Terekhov. El consistorio ha explicado que, aparte de los contactos diplomáticos con sus homólogos, el alcalde de Barcelona tiene previsto visitar "proyectos sociales, protección civil, atención a colectivos vulnerables y defensa de los derechos LGTBI" en las distintas capitales.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona entregará material de emergencia y vehículos de los Bomberos a las autoridades de Kiev, como muestra de apoyo humanitario a Ucrania. La exalcaldesa Ada Colau ya encabezó una misión a la capital ucraniana en 2022, en la que la capital catalana también cedió vehículos de bomberos a la ciudad que es objetivo de los ataques rusos.

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También es significativa la visita a Sarajevo. Barcelona la consideró su undécimo distrito durante la Guerra de los Balcanes. Fue la fórmula que se ideó bajo la alcaldía de Pasqual Maragall para transferir ayuda a la población de la capital bosnia, que sufrió un terrible asedio. Aquel gestó engendró una perdurable simpatía por Barcelona en Sarajevo. El actual gobierno ha recuperado el undécimo distrito para auxiliar a poblaciones palestinas.