Las obras del viaducto del Morrot en la Ronda Litoral de Barcelona costarán 9,5 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible rehabilitará el viaducto del Morrot, situado entre los kilómetros 12,3 y 13,8 de la ronda Litoral de Barcelona (B-10), un tramo especialmente relevante para la movilidad de la ciudad ubicado a los pies de la montaña de Montjuïc y que funciona como uno de los puntos críticos para la circulación. Las obras, licitadas este mes de agosto por un importe de 9,57 millones de euros, contemplan como principal objetivo corregir el deterioro estructural del viaducto y recuperar las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento y durabilidad.

De esta forma, el proyecto busca restituir tanto las condiciones estructurales como las funcionales, al mismo tiempo que se mejoran la seguridad y la conservación de una de las principales arterias viarias de Barcelona. Los trabajos previstos abarcan diferentes elementos del viaducto.

Por un lado, se restituirán las condiciones de apoyo de la infraestructura. Por otro, se renovará el firme y se actuarán sobre los sistemas de contención, dos elementos directamente relacionados con el funcionamiento y la seguridad de la vía. La intervención también contempla mejoras en el sistema de drenaje y la construcción de un apartadero de emergencia en la calzada derecha.

Construido antes de las rondas

El tramo de la B-10 entre la Zona Franca y la Carbonera fue construido por el Ministerio de Fomento dos décadas antes que el resto de las rondas y tiene unas características diferentes precisamente porque fue ideado para dar un buen acceso al puerto de la ciudad, pero no para cruzarla.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la Ronda Litoral se ha convertido en una enclave fundamental para la movilidad de Barcelona y, al mismo tiempo, en un espacio sobre el que existen diferentes posibilidades de transformación urbana que el Ayuntamiento de Barcelona ya contempla.

El Morrot, visto desde el Telefèric de Barcelona. / FERRAN NADEU

Logísticamente, el tramo se encuentra entre la montaña y la terminal ferroviaria de mercancías del puerto, formado por dos estructuras de unos 300 y 850 metros separadas por un tramo de muro de unos 295 metros. Y, precisamente, el plan urbanístico prevé a largo plazo trasladar la antigua terminal de mercancías ferroviarias del Morrot, que quedará obsoleta con los nuevos accesos al puerto, para poder abrir la ciudad al mar, conectar el paseo de la Zona Franca con el Paral·lel y crear zonas de paseo, carriles bici y transporte público.

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La rehabilitación del viaducto del Morrot se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. A través de este, el Ministerio de Transportes ha invertido más de 300 millones de euros desde junio de 2018 en actuaciones desarrolladas en la provincia de Barcelona.