Ocho de cada diez turistas en Barcelona visitan este 2026 la Sagrada Família, el paseo de Gràcia y la Rambla

Incluso cuando repiten, los turistas que pisan Barcelona peregrinan a la Sagrada Família y el centro de la ciudad como parte intrínseca de su experiencia local. En el promedio de los siete primeros meses de 2026, casi ocho de cada diez (más, en algunos momentos del año) acudieron templo de Gaudí, mientras que un 77,6% recorrieron el paseo de Gràcia y la plaza de Catalunya, y un 75,6% peinaron la Rambla, pese a estar inmersa en obras de reurbanización.

Los datos de la encuesta periódica a los viajeros que analiza el Observatori del Turisme a Barcelona se traducen en un 'ranking' con una docena de grandes polos de atracción. Se interroga a los visitantes sobre los sitios a los que ha ido o piensa acudir durante su estancia en la ciudad.

Observando los resultados mes a mes, puede haber pequeñas fluctuaciones, pero en el acumulado hasta julio es líder por la mínima la Sagrada Família (79,2%), lo que también propulsa el capítulo de 'visitas culturales' de la ciudad. Fuentes del observatorio puntualizan que ello no significa que accedan al templo, ya que mucha gente solo recorre su perímetro y la fotografía. Añaden que pese a que se trate en muchas ocasiones de viajeros repetidores, es común que regresen a visitar los iconos para mostrarlos a sus acompañantes, o por el deseo de volver a verlos.

Mapa de los destinos más visitados por los turistas en Barcelona

Tras el centro de la ciudad, auténtico imán natural por combinar oferta cultural (de la Rambla al paseo de Gràcia), comercial y hotelera, se sitúa pisándole los pies el bloque Frente litoral-Barceloneta-playas, con un 73,6%, un destino que coge impulso en verano y lógicamente baja su cuota cuando finalizan los meses de sol y playa.

En quinto lugar, se sitúa el barrio Gòtic, de nuevo con el reclamo de tiendas e historia, que seduce al 63,7% de turistas. Y casi seis de cada 10 hacen una incursión en el mercado de la Boqueria, pese a que ha perdido afluencia por las obras del entorno, como avanzó este diario.

La distancia, en cambio, frena la ruta hasta el Park Güell, que en el acumulado del año dicen visitar el 48,8% de los turistas. En cambio, el resto de reclamos locales son menos generalizados.

Así, un 22,8% han visitado este año del Camp Nou, al que pisa los talones el mercado de Sant Antoni. Casi empata con Les Glòries, en pleno apogeo con un 19,4% de los visitantes interesados. Y en las últimas posiciones se ubica un nada despreciable 15,8% que llega hasta el Parc del Fòrum. Es el mismo porcentaje de los que invierten su tiempo en llegar al Turó de la Rovira, que se ha impuesto en los últimos años como mirador de moda para contemplar las panorámicas más bellas de Barcelona, para irritación vecinal por la masificación que lleva al Carmel.

En pleno verano

Poniendo el foco en plena canícula, este julio la Sagrada Família ha seguido a la cabeza con un 80,6%, pero las playas alcanzan el 79,6%, mientras que la plaza de Catalunya y el paseo de Gràcia cuentan con un 78% de los turistas. La Boqueria desciende hasta casi un 54% y también la Rambla ve reducida su afluencia media.

Emerge, sin embargo, la opción de plaza de Espanya-Font Màgica, gracias al espectáculo de las fuentes. Otros reclamos se mantienen similares a la media anual acumulada.

Si se compara con julio del 2025, hay algunas significativas diferencias, que podrían estar relacionadas con las temperaturas. Entonces se impusieron el litoral y las playas (87,7% de visitantes), seguidas por el tempo de Gaudí y el centro. Pero el Park Güell tuvo un registro más alto (56,8%), así como el barrio Gòtic (74,4%), ocho puntos por encima de la afluencia del pasado mes. También el Turó de la Rovira sumó cinco puntos más que este julio, en que se ha quedado en un 13,1%.