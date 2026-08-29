Casi la mitad de billetes sencillos del transporte público del área de Barcelona se validarán con tarjeta de crédito

Más de 33 millones de personas optarán por pagar su billete sencillo en el transporte público del área de Barcelona directamente con su tarjeta de crédito durante los dos primeros años de funcionamiento de este nuevo sistema en el que trabaja la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), una vez esté desplegado. Así lo estima el propio ente en la última licitación que ha lanzado para avanzar hacia el nuevo método de validación, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

De los cálculos de la ATM se desprende que, después de dos años desde el arranque del sistema, hasta el 45% de los billetes sencillos se comprarán directamente pasando una tarjeta bancaria por uno de los lectores que hoy en día validan los títulos de la T-Mobilitat. En concreto, el ente calcula que el primer año de servicio serán alrededor del 24% de los compradores de un billete sencillo los que optarán por hacerlo con el nuevo método, y que el segundo y el tercer año lo harán ese 45%.

Distribución de las validaciones del billete sencillo Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Se trata, según explican los mismos pliegos de licitación, de una estimación “conservadora”, por lo que la entidad deja margen para que sea todavía mayor la cifra real de usuarios que paguen directamente sus billetes de un solo viaje en metro, bus, tren o tranvía.

Tras la publicación de este diario sobre los nuevos avances en el pago con tarjeta bancaria, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, enfatizó que el sistema está pensado para "el usuario esporádico". La misma consellera recordó que el periodo de implementación del nuevo contrato, una vez se adjudique, es de tres meses, y que la empresa que se haga cargo gestionará y pilotará el nuevo sistema durante dos años, con la posibilidad de sumar una prórroga de un año más.

Como ya explicó este diario, el proyecto no implica ningún cambio en la política tarifaria ni en modelo de pago por uso. La licitación actual no modifica las tarifas, no elimina las zonas y no implanta el cobro por kilómetros: únicamente permitirá pagar el billete sencillo de cada operador con una tarjeta bancaria.

Casi 60 millones de euros

La estimación que lanza la ATM permite al ente hacerse una idea de lo que supondrá que los usuarios esporádicos empiecen a pagar con su tarjeta bancaria los billetes sencillos que, en principio, son competencia directa de las empresas operadoras como Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o TRAM, entre otras.

La empresa que se haga con este contrato, que debe encargarse de la gestión financiera de los pagos que se realicen con este nuevo modelo de validación, se llevará un 2% de comisión por cada tarjeta de crédito usada en los lectores o tornos que hasta ahora solo aceptan la T-Mobilitat. Así, si no fallan las estimaciones de la ATM, con el nuevo modelo de validación se recaudarán durante los dos primeros años hasta 58,5 millones de euros.

De estos, 1,17 millones deberán ir a parar a manos de la empresa que se haga con el contrato. Con todo, todas las cifras que maneja hoy la Autoritat del Transport Metropolità son estimaciones que “dependerán de la adhesión de los operadores al sistema, de su implementación progresiva y de la elección de los usuarios de pagar el billete sencillo mediante esta forma de pago”.

El número surge de multiplicar, con los datos de 2024, las validaciones de todas las operadoras que hoy admiten pagar sus viajes con la T-Mobilitat por el precio medio de un billete sencillo de la Zona 1 –la más cercana a Barcelona–, por donde la ATM quiere empezar a implantar su nuevo sistema antes de lanzarlo al resto de áreas del sistema tarifario, que abarcan buena parte de la provincia de Barcelona y algunos municipios del Ripollès (Girona), la Selva (Girona) o el Baix Penedès (Tarragona).

El metro, el transporte donde más se comprará

Si la tendencia se mantiene, el sistema en el que más billetes sencillos se comprarán seguirá siendo el metro de Barcelona, que en 2024 contó con más de 14,7 millones de validaciones. Le seguirán los buses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) con 5,6 millones; FGC con 1,4; Rodalies con un millón y el resto de buses del sistema, que acumulan cerca de seis millones de validaciones.

En el momento en el que la tecnología que ahora ultima la ATM se extienda al resto de zonas, todos estos indicadores se multiplicarán y la recaudación estimada para los dos primeros años de funcionamiento se elevará hasta los 101,4 millones de euros. En caso de que este supuesto se diera, la empresa que gestione el sistema se llevará unos dos millones de euros en comisiones. Esa es la cifra que usa la misma ATM para estimar el valor del contrato ahora licitado.