Los turistas alojados en Barcelona hasta julio aumentan un 6,2%, con un impacto económico de 6.781 millones de euros

Más turistas pero también un mayor gasto por viajero y un incremento del impacto económico en Barcelona en lo que va de 2026. El balance hasta julio arroja un saldo de 9,68 millones de visitantes alojados en la ciudad durante los siete primeros meses del año, con un aumento del 6,2% que se nutre tanto de los datos estivales como de algunos otros meses previos. Han tenido un impacto directo de casi 6.781 millones de euros, subiendo un 12,8% anual acumulado, que se traduce en un mayor gasto medio durante la estancia. Esos 118 euros al día (un 8,6% al alza) abarcan desde gastronomía hasta compras y ocio, sin incluir el alojamiento, a un promedio de 100,9 euros. El balance computa turistas vacacionales y por motivos profesionales.

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Pese a que el visitante de verano (más popular y que combina playa y cultura) resulta siempre menos rentable que el de primavera y otoño (cuando se agregan el de negocios y un viajero de más poder adquisitivo) el saldo económico es positivo para la capital catalana entre enero y julio en la suma de todos los gastos. Cabe destacar que el mes en que los viajeros gastaron más en alojamiento fue mayo (136 euros por noche) y el que más se dejaron en su estancia fue abril (144,8 euros diarios). Ya en pleno verano, el dispendio medio en alojamiento de julio fue de casi 93 euros, y el gasto en otras partidas fue ese mes de 104,92, según datos del Observatori del Turisme a Barcelona a los que ha tenido acceso este diario.

La distribución de ese dinero varía según los periodos, en función de la tipología de visitante. Por ejemplo, en meses como mayo una cuarta parte se dedica a compras, uno de los mejores para el comercio. En cambio, el pasado julio ese apartado se quedó con un 19,8% del presupuesto, mientras que el 45,7% se destinó a alimentos y bebidas, el 21% a cultura, y casi el 13% a transporte interno. En el transporte de llegada, el gasto medio de enero a julio fue de 389 euros.

Junio ha sido el mejor mes

En el saldo mensual, el mes con más afluencia de visitantes hasta la fecha ha sido junio, cuando se calculan 1,72 millones de turistas, que suponen un 11,5% de variación interanual. Por contra, el menos concurrido fue marzo (1,07 millones), el único con registros ligeramente por debajo de un año antes. El volumen de viajeros también se había incrementado en enero, febrero, abril y mayo (ligeramente).

Pero es llamativo que julio, pese a las olas de calor, haya escalado tanto en visitantes alojados (1,66 millones, subiendo un 7,6% interanual) como en gasto, al alcanzar los 1.186,8 millones de euros, un 21,5% más que el mismo mes de 2025. De ese modo, el incremento acumulado en siete meses alcanza el 12,8%, a la espera de cómo haya funcionado el mes de agosto.

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Si se pone el foco en el dinero, el mes más rentable fue también junio, con 1.224,8 millones de euros de gasto entre alojamiento y desembolsos en alimentación, ocio, cultura, transporte interno, compras y demás. Le siguió mayo, con 1.208,7 millones, a poca distancia de julio, y ya muy por detrás abril, con casi 980 millones. Enero ha sido el mes más flojo, con 628 millones. Pero en todo caso, todos los meses tuvieron un balance positivo respecto a 2025, a excepción de marzo.

Alojamientos variados

Los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el mes de julio recogían solo el alojamiento hotelero, destacando la hegemonía del viajero extranjero, que representó casi el 90% de las pernoctaciones, pero el abanico de camas turísticas de la ciudad es mucho más amplio. De hecho, en julio casi un 53% de viajeros se alojaron en hoteles (en marzo fueron el 67%, cuando despuntó la afluencia por grandes congresos), per un 15,3% lo hicieron en pisos turísticos, un 13,7% en albergues juveniles, y un 15,3% en casas particulares, además de porcentajes menores en cámpings cercanos o caravanas. En el conjunto de opciones, la estancia media en el acumulado es de 4,5 días, con un total de 18,5 millones de pernoctaciones, con un 2,5% de variación anual.

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En lo referente a procedencia del turismo, los registros oficiales se limitan a quienes se alojan en hoteles. Aunque los españoles han descendido durante el verano, como reflejaban los datos de julio del INE publicados el pasado viernes, en el conjunto de los siete primeros meses acumulan un crecimiento de un 8,4%, sumando más de 965.000. Por detrás, en volumen, se sitúan los estadounidenses, casi 789.000, con un auge del 11,3%. Seguidos por británicos --que crecen un 3,5%-- y por franceses e italianos, a la baja.

Otras nacionalidades que han crecido este año son alemanes y, ya fuera de Europa, chinos. Se disparan un 30%, y representan un 3,25% de los visitantes (174.434), siempre con datos hoteleros. También despuntan en el acumulado brasileños (20%), aunque suponen solo un 1,35% del total viajero.

La gran mayoría llegan a la ciudad en avión (el aeropuerto de El Prat sumó en siete meses 34,2 millones de usuarios, con un auge del 4,6%) y también suben los movimientos de cruceristas (que no equivalen a pasajeros) hasta 2,3 millones (+7,3%, por el crecimiento en invierno y el pasado julio).

La radiografía abarca las tipologías de visitante: el vacacional o por ocio alcanza el 74% tanto en junio como julio, mientras que representó un 41,8% en marzo, único mes en que el profesional logro ser mayoritario (50,2%). En cambio, las fechas navideñas y estivales copan la mayor cuota de viajeros por motivos personales, según datos obtenidos mediante la encuesta periódica que analiza el Observatori del Turisme a Barcelona.

Un 8,7 de nota para la ciudad

Se mantiene estable la nota que otorgan a la capital catalana, un 8,7 sobre 10. Y las visitas culturales se encuentran a la cabeza de las actividades en estos siete meses (75,4%), seguidas por la playa (61,3%), las compras (58,9%) y salir de fiesta o de noche (38%), en los primeros puestos.

Casi un 9% han hecho excursiones fuera del municipo, aunque esta cifra se eleva hasta el 15,52% en julio, en la medida en que llega más turismo vacacional y familiar.