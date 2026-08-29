La estación de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona reabre este lunes tras dos meses de obras

Tras ocho semanas en que los trenes han pasado de largo, la estación de Verdaguer de la Línea 4 del metro de Barcelona volverá a estar operativa a partir de este lunes. La parada reabrirá a partir de las 05:00 horas, tras dos meses de obras. A su vez, el pasillo que conecta el andén de la L4 con el de la L5 de la misma parada volverá a ser accesible tras permanecer cerrado desde el 13 de octubre del año pasado.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de que, durante los trabajos que culminan este fin de semana, se han agrandado los andenes, se han ensanchado las escaleras fijas y se ha modificado el forjado del vestíbulo de la L4. Además, las escaleras del pasillo de enlace de la parada se han sustituido por rampas.

Las obras no han interrumpido la circulación del metro en la línea amarilla del suburbano barcelonés, pero sí ha excluido del circuito a Verdaguer, por donde los convoyes han transitado sin detenerse entre julio y agosto. Desde este lunes se podrá volver a hacer trasbordo entre los andenes de la L4 y la L5 de la parada sin tener que salir a la calle, como los viajeros han tenido que hacer desde que la reforma del pasadizo comenzara hace más de 10 meses.

Pese a que la estación recobre la normalidad este lunes, TMB puntualiza que se están ultimando algunas reformas. Concreta que sigue trabajándose en la obra civil "para realizar los pozos que albergarán los nuevos ascensores y las escaleras mecánicas entre el vestíbulo de la L4 y los andenes de la L4". El Departament de Territori de la Generalitat se hace cargo de la remodelación, en las que invierte 8,6 millones de euros y corresponde a la primera fase de adaptación del intercambiador entre las líneas 4 y 5 de metro en Verdaguer.

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El metro de Barcelona está recuperando la rutina tras las habituales interrupciones de verano por las distintas obras en la red. Este fin de semana, los trenes han vuelto a cubrir el trayecto entre Florida y Plaça de Sants, en la L1, que estaba sin servicio desde el 17 de julio por trabajos de mejora.