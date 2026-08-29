Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaChinaAir CanadaRoberto ArceRey de UgandaAlbiolBarcelonaAliança CatalanaJornada partida
instagramlinkedin

Fiesta mayor

La Mercè llevará a 14 restaurantes de Barcelona a ofrecer sus platos en el parque de la Ciutadella

La feria de la alimentación sostenible dedicará su sexta edición al comercio de proximidad

El antiguo Imax de Barcelona renacerá tras la Mercè con una expo inmersiva sobre Iniesta

Participantes en la feria gastronómica 'Terra i gust', en la edición de 2025 en Barcelona.

Participantes en la feria gastronómica 'Terra i gust', en la edición de 2025 en Barcelona. / JÚLIA ARNAU / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La feria de la alimentación sostenible 'Terra i gust' de Barcelona volverá a celebrarse coincidiendo con la próxima fiesta mayor de la Mercè, entre el 25 y el 27 de septiembre, y dedicará su sexta edición al comercio de proximidad. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado este sábado que 14 restaurantes de la ciudad participarán en el evento y ofrecerán algunos de sus platos en el paseo de los Til·lers del parque de la Ciutadella.

Los locales que tomarán parte son el restaurante Aguaribay, bar El Pepino, bar Súper, bistrot Levante, casa Xica, El Brot LH, El Filete Ruso, Espai Puntal, Fat Veggies, GastroGaratxe, Mescladís, Mosquito, Teòric Taverna Gastronòmica y Uniko. Este último restaurante representa a Shanghái, la ciudad invitada este año en las fiestas de la Mercè.

El consistorio comenta que se ofrecerán hasta 28 platillos a un precio económico y elaborados con productos ecológicos, de proximidad y de temporada. La mitad de las propuestas serán vegetarianas.

Además, habrá un espacio de bebidas, en el que el Barcelona Beer Festival ha seleccionado a seis productores de cerveza artesana elaborada con productos de proximidad. También habrá un espacio de vinos naturales, con L’Olivera (Can Calopa), Rabassaires, Celler Nessu, Terra Buxena y Clot de les Soleres. También se podrá degustar la 'kombucha' ecológica de Lov Kombucha. Completan la oferta los helados artesanos de temporada de Delacrem y los cafés de especialidad de The Milk & Coffee.

Noticias relacionadas

La fiesta contará además con los puestos de seis pequeños productores locales, que ofrecerán frutas y verduras ecológicas, fermentados, chocolate, quesos de leche cruda de vaca, pan y bollería, aceite, miel, vino y conservas. El aula de cocina de la feria acogerá 'showcookings', talleres y juegos para todos los públicos, degustaciones y charlas para repensar hábitos y descubrir el mundo de la gastronomía desde prácticas más sostenibles. Entre la programación destacada se encuentran las sesiones de 'showcooking' con Rafa Peña, chef y propietario de Gresca y Premio Nacional de Gastronomía; Wenbin Peng, que exhibirá la cocina de Shanghái desde una mirada mediterránea; y Artur Martínez, Estrella Michelin, con su proyecto Trü, entre otros. También habrá actuaciones musicales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
  2. Xavier García Albiol: 'Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud
  3. Los Bomberos extreman la vigilancia en los focos activos de Collserola tras estabilizar el incendio: 'Quedan horas de trabajo
  4. La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona
  5. El incendio de Collserola queda controlado y se investiga si fue provocado
  6. Xavier García Albiol: 'Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona
  7. Cae parte de la fachada de un edificio en Barcelona
  8. Barcelona ultima el pago directo con tarjeta de crédito para su red de metro, tren y bus durante el 2027

La Mercè llevará a 14 restaurantes de Barcelona a ofrecer sus platos en el parque de la Ciutadella

La estación de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona reabre este lunes tras dos meses de obras

Las compraventas de vivienda en L’Hospitalet y el Baix cayeron un 8,1% en el primer trimestre de 2026

Las compraventas de vivienda en L’Hospitalet y el Baix cayeron un 8,1% en el primer trimestre de 2026

Ocho de cada diez turistas en Barcelona visitan este 2026 la Sagrada Família, el paseo de Gràcia y la Rambla

Ocho de cada diez turistas en Barcelona visitan este 2026 la Sagrada Família, el paseo de Gràcia y la Rambla

Los turistas alojados en Barcelona hasta julio aumentan un 6,2%, con un impacto económico de 6.781 millones de euros

Los turistas alojados en Barcelona hasta julio aumentan un 6,2%, con un impacto económico de 6.781 millones de euros

Reabre la L1 del metro de Barcelona tras seis semanas de obras en el tramo Florida-Plaça de Sants

Reabre la L1 del metro de Barcelona tras seis semanas de obras en el tramo Florida-Plaça de Sants

La vuelta a casa de tres bloques afectados por el socavón del Puxet se retrasará hasta el 2027 por seguridad

La vuelta a casa de tres bloques afectados por el socavón del Puxet se retrasará hasta el 2027 por seguridad

Tres bloques del Putxet afectados por el socavón no podrán volver hasta principios de 2027