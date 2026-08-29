La Mercè llevará a 14 restaurantes de Barcelona a ofrecer sus platos en el parque de la Ciutadella

La feria de la alimentación sostenible 'Terra i gust' de Barcelona volverá a celebrarse coincidiendo con la próxima fiesta mayor de la Mercè, entre el 25 y el 27 de septiembre, y dedicará su sexta edición al comercio de proximidad. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado este sábado que 14 restaurantes de la ciudad participarán en el evento y ofrecerán algunos de sus platos en el paseo de los Til·lers del parque de la Ciutadella.

Los locales que tomarán parte son el restaurante Aguaribay, bar El Pepino, bar Súper, bistrot Levante, casa Xica, El Brot LH, El Filete Ruso, Espai Puntal, Fat Veggies, GastroGaratxe, Mescladís, Mosquito, Teòric Taverna Gastronòmica y Uniko. Este último restaurante representa a Shanghái, la ciudad invitada este año en las fiestas de la Mercè.

El consistorio comenta que se ofrecerán hasta 28 platillos a un precio económico y elaborados con productos ecológicos, de proximidad y de temporada. La mitad de las propuestas serán vegetarianas.

Además, habrá un espacio de bebidas, en el que el Barcelona Beer Festival ha seleccionado a seis productores de cerveza artesana elaborada con productos de proximidad. También habrá un espacio de vinos naturales, con L’Olivera (Can Calopa), Rabassaires, Celler Nessu, Terra Buxena y Clot de les Soleres. También se podrá degustar la 'kombucha' ecológica de Lov Kombucha. Completan la oferta los helados artesanos de temporada de Delacrem y los cafés de especialidad de The Milk & Coffee.

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La fiesta contará además con los puestos de seis pequeños productores locales, que ofrecerán frutas y verduras ecológicas, fermentados, chocolate, quesos de leche cruda de vaca, pan y bollería, aceite, miel, vino y conservas. El aula de cocina de la feria acogerá 'showcookings', talleres y juegos para todos los públicos, degustaciones y charlas para repensar hábitos y descubrir el mundo de la gastronomía desde prácticas más sostenibles. Entre la programación destacada se encuentran las sesiones de 'showcooking' con Rafa Peña, chef y propietario de Gresca y Premio Nacional de Gastronomía; Wenbin Peng, que exhibirá la cocina de Shanghái desde una mirada mediterránea; y Artur Martínez, Estrella Michelin, con su proyecto Trü, entre otros. También habrá actuaciones musicales.