Decapitadas dos figuras de las calles decoradas en las fiestas de Sants: "Destruir es fácil"

El decorado de dos calles engalanadas de la Fiesta Mayor de Sants ha sufrido destrozos antes de que las celebraciones acaben este domingo. Dos figuras han sido decapitadas, una en la ornamentación inspirada en la Ruta de la Seda de la la calle Valladolid -ganadora del concurso de adornos por segundo año consecutivo- y otra en la escenografía de la comisión de Vallespir de Dalt, que recrea la película 'Ratatouille', según ha informado betevé.

Una figura que representa a un cocinero en la decoración de Vallespir de Dalt fue descabezada en la noche del martes al miércoles. La comisión pudo encontrar la cabeza en otro sitio y recolocarla.

La misma tropelía se repitió en la madrugada del jueves al viernes, en este caso en la calle Valladolid. En este caso, se arrancó la cabeza de una escultura a la que la comisión llama Zuzu, ataviada con un típico vestido japonés. La comisión lamentó el acto vandálico en las redes sociales, en que escribió el siguiente mensaje: "Zuzu fue decapitada. Nuestra voluntad de crear, no. Continuamos con la cabeza bien alta. Porque destruir es fácil. Lo difícil es construir. Y nosotros sabemos construir".

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La brigada de limpieza halló la cabeza del personaje del decorado de inspiración asiática de la calle Valladolid y la entregó a la comisión. En esta edición, varias comisiones han hecho turnos de vigilancia o han contratado personal de seguridad. El año pasado también hubo distintos destrozos al principio de las fiestas, lo que generó disgusto entre los organizadores de las fiestas. El Ayuntamiento de Barcelona ha colgado carteles en esta ocasión en los que advierte de multas por importes de un máximo de 3.000 euros por incivismo.