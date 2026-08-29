Barcelona recupera un festival sobre Tailandia este fin de semana tras siete años sin celebrarse

Actuaciones de danza tradicional tailandesa, demostraciones culinarias y exhibiciones del arte marcial Muay Thai y de masaje tailandés son algunas de las actividades que se llevarán a cabo durante todo el fin de semana en el barcelonés Moll de la Fusta gracias al Thai Festival, dedicado al país asiático. Después de siete años sin celebrarse, la Embajada Real de Tailandia en España y la Asociación de Amigos de Tailandia Samakkhi ha vuelto a organizar este evento, una de las pocas celebraciones dedicadas exclusivamente a este país en Europa, según se ha dado a conocer este sábado.

Para la ministra consejera de la Embajada Real de Tailandia en España, Supamas Yunyasit, este festival es "una plataforma excelente para promover la diversidad de Tailandia y conseguir que la cultura tailandesa se extienda más allá de las playas y el turismo".

Uno de los objetivos, entre este sábado y mañana domingo, es presentar algunos aspectos del país, con una población de unos 70 millones de habitantes, que no son muy conocidos. "Tenemos un país mucho más creativo de lo que la sociedad catalana imagina", ha indicado Supamas Yunyasit.

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El Thai Festival, con el que se buscan "reforzar" vínculos entre Tailandia y Catalunya, también quiere dar a conocer la artesanía textil del país. Algunos desfiles de indumentaria tradicional programados mostrarán la importancia de la moda en el país y que cómo sigue "ocupando un lugar destacado en las celebraciones, ceremonias y actos oficiales".