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El mirador más especial de Barcelona baja de precio: así puedes visitar las azoteas de Santa Maria del Mar para la Diada y la Mercè

Del 23 al 27 de setiembre las calles de la capital catalana se llenan de actividades, conciertos y actos religiosos

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Catedral de Santa María del Mar.

Catedral de Santa María del Mar. / Marc Asensio Clupes / EPC

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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El día 24 de setiembre se celebra el día de la Mercè, la fiesta mayor de Barcelona que conmemora a la Verge de la Mercè, copatrona de la ciudad. Con este motivo, del 23 al 27 de setiembre las calles de la capital catalana se llenan de actividades, conciertos y actos religiosos para celebrar estas jornadas.

Además, algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad se abren para recibir visitas totalmente gratuitas o a un precio reducido.

Uno de estos monumentos es la Catedral de Santa Maria del Mar, la iglesia que corona el Barri Gòtic.

Barcelona 28/9/2025 Piromusical de la Merce en Montjuic Foto: Manu Mitru

Piromusical de la Merce en Montjuic / MANU MITRU / EPC

Precio reducido

Por ello, para el 24 de setiembre y también el día 11 por la Diada de Catalunya, la basílica organiza visitas guiadas a la iglesia y las azoteas por 9,22 euros.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se realizará en varios pases: el viernes 11 de setiembre, a las 11.30h y a las 13.00h, y el jueves día 24 a las 16.30h y a las 18.00h. Los tickets deben reservarse a través de la página web oficial del templo.

Y es que la Catedral de Santa Maria del Mar es uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona y se ha convertido en el mejor ejemplo de Gótico Catalán que existe en Catalunya.

Un capitel de la basílica de Santa Maria del Mar.

Un capitel de la basílica de Santa Maria del Mar. / M.O.

Piedra de Montjuïc

La basílica se empezó a construir en el año 1329, una época en que la ciudad de Barcelona se convirtió en una de las principales potencias del Mediterráneo gracias a la expansión marítima de la Corona de Aragón.

Fue construida con piedra de la montaña de Montjuïc y está formada por tres majestuosas naves que comprenden un espacio amplio y luminoso.

Barcelona. 21/04/2025. Sociedad. Misa en la Catedral de Barcelona ofrecida por el arzobispo Josep Omella, tras la muerte del Papa Francisco. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, Papa Francisco, muerte, pontífice, pontificado, religión, muerte, Vaticano, defunción, Pascua, catedral, iglesia, devoción, creencia, cristianismo, catolicismo, feligreses

Misa en la Catedral de Barcelona ofrecida por el arzobispo Josep Omella, tras la muerte del Papa Francisco. / Marc Asensio Clupes / EPC

Un elemento clave

De hecho, la iluminación es un elemento clave del edificio: las vidrieras y rosetones inundan de color el interior, creando un ambiente de paz y serenidad.

En el periodo medieval, la luz se interpretaba como la manifestación directa de la divinidad, por lo que se utilizaba de forma estratégica para comunicar mensajes religiosos y resaltar los elementos arquitectónicos.

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Al margen de las visitas especiales, el templo ofrece sus encuentros habituales por 17,41 euros. La entrada incluye un recorrido completo por el interior de la basílica, la cripta y las tribunas, además de unas vistas panorámicas de la ciudad desde sus azoteas.

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