Alstom prepara una oferta económica para el gran contrato de 35 trenes del metro de Barcelona

La multinacional francesa Alstom, una de las líderes del sector de la movilidad ferroviaria, está preparando una propuesta para hacerse con el megacontrato de los 35 nuevos trenes del metro de Barcelona licitados de nuevo este verano por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para reforzar principalmente el tramo central de la L9, según ha corroborado la propia empresa a EL PERIÓDICO. Está considerado como el mayor contrato de la historia del metro de Barcelona por su elevado presupuesto de 330 millones de euros (sin IVA), además de ser un concurso público singular por las complicaciones que acabaron dejándolo desierto el pasado 2025.

La multinacional se halla en proceso de análisis de los pliegos de condiciones con el "objetivo de presentar la mejor propuesta económica y tecnológica, comprometida con el territorio, el empleo y el desarrollo de una movilidad sostenible y cercana al ciudadano", asegura a este diario. Para la empresa ferroviaria con sede en Santa Perpètua de Mogoda, TMB actúa como socio estratégico y llevan colaborando durante décadas para "desarrollar una movilildad más eficiente, sostenible e innovadora en Barcelona". Y su objetivo es seguir haciéndolo tanto en la red de metro como para el conjunto de operadores ferroviarios del territorio catalán.

De hecho, de los 185 trenes que integran la flota del transporte subterráneo de la capital, 108 han sido fabricados por Alstom y otros 15 corresponden a unidades desarrolladas en consorcio con CAF, su principal competidora. La empresa también suministró todos los tranvías de Barcelona, además de más de un centenar de trenes para Rodalies de Renfe y otro centenar para Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Y uno de sus grandes proyectos recientes es el suministro de los trenes destinados a la nueva línea R-Aeroport, que conectará el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat y cuya entrada en servicio está prevista para el primer semestre de 2027.

Ofertas hasta final de año

Ahora Alstom dejará atrás las polémicas de la licitación inicial publicada en agosto de 2025, que empezó con un veto a la multinacional por su actividad en territorios palestinos ocupados por Israel y, tras su salida de la lista de la ONU de dichas empresas, acabó presentando la única propuesta técnica para optar al contrato, que fue "insuficiente" para TMB porque le faltaba la parte económica y acabó con el contrato desierto a finales de año.

Tendrán hasta el 20 de noviembre de este año para presentarse, y durante 2029 tendrán que empezar a llegar los primeros trenes, que serán más accesibles e incorporarán los estándares más avanzados y sostenibles, con una mejora del consumo energético porque serán trenes más ligeros y eco-diseñados con materiales reciclables. No obstante, cabe la posibilidad de que las empresas ferroviarias pidan una ampliación del plazo para enviar las ofertas para este exigente contrato, algo que ya sucedió con el contrato para los nuevos trenes de FGC destinados a la línea Llobregat-Anoia, por 457 millones de euros.

Recientemente, de hecho, Alstom ha decidido retirarse de la competición por uno de los mayores contratos que Renfe ha lanzado a licitación en los últimos tiempos, por un importe que asciende hasta los 1.777 millones de euros. Con ese paso atrás, la multinacional tiene en el foco ahora la oferta encaminada al megacontrato del transporte subterráneo de Barcelona.

Ciberseguridad más actualizada

Los nuevos trenes del metro contarán con la normativa más actualizada en materia de ciberseguridad, ya que estarán habilitados para ir sin conductor en un futuro mediante el sistema GoA4, una automatización que podría estar expuesta a ciberataques externos que podrían comprometer el servicio. Por eso, por tal de proteger tanto sistemas de control como tracción, freno y señal de circulación, se incorporará una regla basada en las normativas industriales en la que las redes superiores no podrán ser accedidas desde zonas de seguridad inferior y serán consideradas como "potencialmente hostiles".

También habrá un "modo socorro" en caso de fallo total o parcial del sistema que aislará de manera automática la red informática afectada y prevalecerá por encima de cualquier bloqueo electrónico, garantizando que el tren se pueda mover en conducción manual hasta los talleres si fuera necesario. Además, las comunicaciones tren-tierra se protegerán con protocolos avanzados de seguridad, con cifrados concretos para datos sensibles, credenciales y secretos; y los sistemas informáticos incorporarán software antimalware corporativo o mencanismos de control de lista blanca de activos.

La empresa Alstom presenta en su planta de Santa Perpetua los nuevos trenes de Rodalies / JORDI COTRINA / EPC

Fuerte presencia en el transporte público catalán

Alstom cuenta en Catalunya con el centro industrial dedicado al material rodante ubicado en la comarca del Vallès Occidental en el que trabajan más de 1.500 empleados, así como con un centro de ingeniería especializado en señalización. También desarrolla labores de mantenimiento en algunos de los principales talleres ferroviarios del territorio, entre ellos los de Mataró; Montcada (Irvia); Vilanova; Can Tunis; Sant Joan Despí; Sant Adirà del Besòs (TRAM); ZAL; Can Zam; Triangle; Sant Genis; o Santa Eulàlia (TMB).

Noticias relacionadas

Además, durante el ejercicio 2024-2025, las empresas del grupo de 25 países adquirieron productos y servicios a más de 320 proveedores catalanes, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, por un importe superior a 207 millones de euros. Y cerca de la mitad de las compras realizadas por el grupo en España tuvieron su origen en Catalunya.