Xavier García Albiol: "Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona"

P. Tiene sobre la mesa los pagos atrasados a la Guardia Urbana a raíz de un alud de reveses judiciales. ¿Hay ya calendario y concreción?

R. Ese es uno de los marrones que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al gobierno. Al final hemos tomado una decisión desde un punto de vista jurídico y político: no tiene sentido recurrir algo con lo que estás perjudicando a unos trabajadores que han trabajado unas horas y no se les han pagado desde hace años. Además de que, llegados a este punto, no parece que tenga muchas posibilidades de éxito presentar un recurso. Por lo tanto, como alcalde dije: "Oye, hasta aquí hemos llegado". Vamos a poner punto y final a esta situación injusta para los trabajadores y vamos a abonar lo que lo que les corresponde.

P. ¿Habla de "marrón" en el sentido de que lo heredó de otro color político?

R. No se trata de echar la culpa a nadie porque no creo que fuese lo correcto, pero sí que es un marrón que nos encontramos sobre la mesa cuando llegamos. En cualquier caso, ponemos punto y final y lo resolvemos de manera satisfactoria para todo el mundo.

P. La Justicia ha avalado el desalojo del B9. Usted definió la sentencia como "victoria moral". ¿Lo dijo porque consideró el caso como una tacha moral?

R. Durante esos meses se dieron circunstancias muy extrañas. Recibimos mucha crítica política y mediática, pero cuando hablaba con los vecinos de la calle el 90% era para apoyar el trabajo que habíamos realizado. Nos sentimos un poco maltratados desde el punto de vista mediático por un sentimiento que no es el que tenía la mayoría de vecinos a pie de calle. También debo decir que, por parte de la Generalitat, hubo unos trabajos previos que se hicieron con lealtad. Pero creo que alguna conselleria de la Generalitat, en algún momento, no fue todo lo leal que las circunstancias requerían. Lo digo muy claro: alguna conselleria, pero otras sí que fueron muy leales. Lo que la sentencia viene a demostrar es que hubo quien utilizó políticamente la miseria de esas personas para intentar desgastar políticamente. Y eso, desgastar políticamente a un rival utilizando la pobreza y la miseria humana, me parece bastante lamentable.

Albiol, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix / EPC

P. ¿Cuando habla de deslealtad se refiere a la conselleria de Drets Socials?

R. Tampoco quiero entrar en detalle. Sí que digo que con Interior la relación fue leal y fluida.

P. ¿Y entonces considera que el desalojo incluso llegó a reforzarle entre la ciudadanía?

R. No, yo este tema no lo he valorado como un tema de reforzar o de sacar rédito político. Era un problema que tenían unos vecinos desde hacía cuatro años y que nadie se preocupó de resolverlo y eso es importante. Con una autorización judicial, lo que nosotros hicimos fue tomar la decisión adecuada para los intereses de los vecinos de Badalona. Y es lo importante.

P. Para acabar: ¿qué cálculos tiene para las municipales del próximo 2027?

R. La percepción que yo pueda tener no importa. Lo importante es lo que piensen los ciudadanos de Badalona. A mí lo que me llega es un nivel alto de satisfacción, reconociendo que aún quedan muchas cosas por hacer. Pero sí que mucha gente nos dice: "Oye, estáis moviendo Badalona. La ciudad se está transformando". Y eso nos hace estar muy, muy animados e ilusionados.

P. ¿Confía en revalidar su mayoría absoluta?

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R. Debemos tener los pies en el suelo, sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas y que los barrios aún tienen por delante muchas mejoras más. Pero la realidad es que Badalona se ve que se está transformando, que avanza en positivo, y nosotros estamos muy esperanzados de poder seguir gobernando con mayoría absoluta, que es la única forma posible para que Badalona avance.