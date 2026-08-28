Xavier García Albiol: "Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud"

De los camiones de la limpieza que circulan por la Via Augusta de Badalona surge un mismo grito: "¡Vamos, Albiol!". El alcalde saluda a los conductores mientras posa para la sesión fotográfica de EL PERIÓDICO. La gran ciudad catalana precisamente estrena ahora contrato de limpieza, el más cuantioso para cualquier ayuntamiento y con afectación diaria a cientos de miles de vecinos. Xavier García Albiol insiste en su república independiente badalonesa más allá de las siglas del PP: pacificación del centro sin prisas, Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a medida y congelación fiscal de la polémica tasa de basuras. Con la confianza, asume el edil, de revalidar su mayoría absoluta a menos de un año para las elecciones municipales de mayo del 2027.

Pregunta (P). ¿Qué balance hace del despliegue de la nueva contrata de limpieza?

Respuesta (R). El nuevo contrato es un elemento muy positivo para para la ciudad. Ya hace semanas que se están viendo cambios, la transformación que significa la inversión más grande de la historia de Badalona en limpieza. Los nuevos vehículos, nuevos servicios, y nuevos contenedores ya son una realidad. Debemos tener presente que necesitamos unos meses para que el servicio esté al 100%, pero la valoración es positiva. Evidentemente, nos encontramos puntos donde falta algún contenedor o se tiene que reforzar la limpieza. Pero, si ahora sales por la ciudad, ves que ya se está notando el cambio.

P. Ha hablado de un "punto de inflexión" para la ciudadanía. ¿En qué notará el cambio?

R. Se va a notar en el incremento de la calidad del servicio. Badalona pasará a tener uno de los mejores servicios de Catalunya, incluso diría de España. Cuando cambias toda la maquinaria, incorporas maquinaria nueva con tecnología, aumentas el número de personal que estará en la calle trabajando, pues evidentemente el resultado es el de una mejora del servicio. El objetivo es que las calles de Badalona estén más limpias, que los contenedores estén en condiciones y que no hayan bolsas de basura por el suelo.

P. Se cumplen tres años de una sanción del ayuntamiento a FCC, que vuelve a ser la adjudicataria. ¿Qué novedad en términos de control aporta el nuevo contrato?

R. Hemos de recordar que el anterior contrato, por el cual se impuso la sanción hace tres años, era del 2010. En aquel momento no se contemplaba un régimen sancionador efectivo. Acabamos sancionando a la empresa y me consta que ha hecho un esfuerzo por mejorar el servicio estos últimos meses. En el nuevo contrato se contempla una serie de elementos de inspección que hasta ahora no existían y que van a permitir que los servicios se realicen con la pulcritud y efectividad que consideramos necesarias, por tal de que la falta de diligencia se vea penalizada.

P. En cualquier caso, se puede concluir que Badalona incrementará la presión y la fiscalización de su contrato de limpieza.

R. Claro. De hecho, la nueva contrata contempla también una fiscalización a través de una empresa externa, que se encargará de supervisar que los trabajos se realicen según están en el contrato y, si no, se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.

Albiol saluda a los vehículos que corean su nombre al pasar frente al Ayuntamiento de Badalona. / Jordi Otix / EPC

P. El entorno del Ayuntamiento está levantado. ¿Acabarán las obras de pacificación del centro antes de las municipales?

R. Unas obras estarán finalizadas antes de las municipales y otras no. Desde un punto de vista electoral no me preocupa que las obras no estén finalizadas. Seguramente debo ser el único alcalde de España al que no le preocupa finalizar las obras. Lo que me preocupa es que la transformación se visualice y los ciudadanos tengan la percepción de que, después de 10 años de crisis política e institucional en esta ciudad, ahora se están llevando a cabo las actuaciones que habían quedado bloqueadas. Y si la obra no está lista antes de las municipales, no hay ningún problema si me quedo sin inaugurarlas.

P. Vinculada a las obras del centro: ¿Badalona acabará teniendo una ZBE?

R. Sí, estamos obligados por ley y nosotros vamos a cumplir la Ley, como puede ser de otra manera, pero lo vamos a hacer de manera responsable y no en toda la ciudad, como se pretendería cuando llegamos al gobierno. La zona centro va a ser ZBE. Vamos a ver cómo evoluciona el entorno de Francesc Layret y el Ayuntamiento, y a partir de ahí lo iremos adaptando de manera sensata. ¿Por qué? Porque hemos de hacer compatible nuestra lucha por el tema medioambiental con entender que hay personas que no se pueden cambiar el vehículo y que lo necesitan para trabajar en su día.

P. Y por lo tanto habrá sanciones.

R. Tendrá que haber sanciones porque la Ley nos obliga. Pero vamos a hacerlo de una manera muy razonable. Por tal, insisto, de que no se castigue a los ciudadanos por no tener dinero para cambiarse la furgoneta o el coche.

P. Se acerca el momento de aprobar nuevas ordenanzas fiscales. ¿Habrá alguna novedad fiscal?

R. No, nosotros vamos a seguir la misma línea de los años anteriores, que es ir actualizando impuestos por debajo del IPC. Creo que es un tema que la gente entiende perfectamente.

P. Y ahí entra la tasa de basuras, a cuyo incremento apunta un informe municipal.

R. Yo asumí que no se tocaría, aunque me consta que los partidos de la oposición, y especialmente el PSC [el citado informe surge a raíz de una pregunta al gobierno municipal de los socialistas], tienen ganas e interés en que la subamos. Pero no les vamos a dar el gusto y no la vamos a subir, tal y como me comprometí hace tres años.

P. ¿Ni dentro de dos años?

Noticias relacionadas

R. Dentro de no sé cuántos años no lo sé, pero sí que a corto y medio plazo seguro que no.