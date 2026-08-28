Tres bloques del Putxet afectados por el socavón no podrán volver hasta principios de 2027

Más de un tercio de vecinos afectados por el socavón ocasionado por las obras de la L9 del metro en el barrio del Putxet el pasado 7 de julio llevan todo el verano sin poder volver a sus casas. La última noticia que recibieron, antes de que empezara agosto, fue que una nueva grieta encontrada en el subterráneo del número 2 de la calle Rubinstein retrasaría hasta al menos este septiembre su retorno. Este viernes, Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona, ha anunciado que una de las cuatro fincas que quedaban por volver podrá hacerlo en unas cinco o seis semanas, pero el resto deberá esperar hasta principios de 2027.

Así lo ha explicado este viernes en declaraciones a medios junto a Ramón Ramírez, Director General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, y Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, quienes han desvinculado la nueva grieta hallada a finales de julio con el retraso del retorno de los vecinos. En concreto, serán 15 viviendas y un local del bloque 5 de la calle Teodora Lamadrid los que tienen luz verde para volver entre finales de septiembre y principios de octubre, mientras que los bloques 2 y 4 de la calle Rubinstein y el 3 de Teodora Lamadrid no lo harán hasta las puertas del año que viene.

Sin fecha hasta 2027

"Se tienen que hacer todas las tareas de consolidación del terreno, y eso no depende estrictamente de los recursos que pongamos sino de la cantidad de material que el terreno acepta", ha argumentado Ramírez, quien ha especificado que hasta principios de año no se podrá establecer una fecha de retorno concreta para los afectados. De hecho, durante este verano se han realizado todo tipo de trabajos para garantizar la solidez del terreno, con sistemas de excultación e inspección para que los desperfectos se reparasen lo antes posible. Sin embargo, el departamento no tomará una decisión apresurada sin antes el visto bueno de los técnicos.

Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona, junto a Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, y Ramón Ramírez, Director General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat / Ferran Nadeu

La estimación del tiempo que conllevará consolidar el terreno para que sea seguro viene tras "muchas horas de inyección de cemento", y ha recordado también que la tuneladora que se encuentra debajo de los edificios tiene que salir de la vertical hacia la calle antes de la entrada de los afectados. Además, en el caso del número 2 de la calle Rubinstein, como es un edificio que sufrió los daños más importantes, necesitará un proceso de reparación aún más largo.

Hasta este viernes, 54 de las 87 viviendas afectadas tenían el visto bueno de los técnicos y el 38% restante había quedado a la espera de más novedades. Ahora, con el anuncio de este viernes, quedarán sin volver a corto plazo un total de 18 viviendas y siete de los 16 comercios afectados.

El precedente del Carmel

Por su lado, como ya explicó EL PERIÓDICO, al menos la mitad de los vecinos se organizaron y contrataron precisamente a la abogada que llevó el mediático caso del hundimiento del Carmel en 2005, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO y fundadora de Grupo Pérez Pozo.

Noticias relacionadas

Ese accidente obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas y se saldó con el pago de unos 100 millones de euros en indemnizaciones. Algunos de los afectados tardaron más de dos años en volver a sus casas, otros no lo hicieron nunca.