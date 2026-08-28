Un robo de cable entre la estación de La Sagrera y Badalona limita a dos trenes por hora y sentido la línea R1 de Rodalies

Un robo de cable entre la Sagrera y Badalona provoca este viernes por la tarde afectaciones en el R1 de Rodalies, con una circulación limitada a dos trenes por hora y sentido entre Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes, según ha informado Rodalies Renfe.

Los convoyes pueden incrementar el tiempo de recorrido a medida que se acercan al punto afectado. Rodalies ha informado de la incidencia sobre las 14.40 horas. Adif confirmó posteriormente que el robo de cable se encuentra entre Badalona y la bifurcación de la Sagrera y que los trenes pueden registrar retrasos. Personal de Adif trabaja para resolver la incidencia y recuperar la normalidad del servicio.