Rodalies
Un robo de cable entre la estación de La Sagrera y Badalona limita a dos trenes por hora y sentido la línea R1 de Rodalies
Los trenes acumulan retrasos de 25 minutos
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Un robo de cable entre la Sagrera y Badalona provoca este viernes por la tarde afectaciones en el R1 de Rodalies, con una circulación limitada a dos trenes por hora y sentido entre Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes, según ha informado Rodalies Renfe.
Los convoyes pueden incrementar el tiempo de recorrido a medida que se acercan al punto afectado. Rodalies ha informado de la incidencia sobre las 14.40 horas. Adif confirmó posteriormente que el robo de cable se encuentra entre Badalona y la bifurcación de la Sagrera y que los trenes pueden registrar retrasos. Personal de Adif trabaja para resolver la incidencia y recuperar la normalidad del servicio.
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