Ayuda ciudadana
Los Mossos buscan a José Ángel, desaparecido en Badalona el 21 de julio
Iba vestido con una camiseta de manga corta azul claro, llevaba una mochila negra, gafas negras de pasta y una gorra de color beis
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Los Mossos d'Esquadra han publicado un aviso para recibir información sobre el paradero de José Ángel, hombre de 52 años que desapareció el pasado 21 de julio en Badalona.
En el momento de la desaparición iba vestido con una camiseta de manga corta de color azul claro, y portaba una mochila negra.
José Ángel es de complexión normal y mide 1,60 m. Además, llevaba unas gafas de pasta negras y una gorra de color beis.
Los Mossos llaman a la colaboración ciudadana para encontrarla y piden que quien la haya podido ver o disponga de información sobre su paradero, contacte inmediatamente con el teléfono de emergencias 112.
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