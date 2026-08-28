Cae parte de la fachada de un edificio en Barcelona

Fragmentos de la fachada de un edificio situado en la calle Casanova, a la altura de la Diagonal, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, se han desprendido este viernes a primera hora de la mañana. Uno de los fragmentos ha caído sobre la acera y, por suerte, no ha alcanzado a ningún transeúnte, tal y como ha avanzado betevé y han confirmado fuentes municipales a este diario.

El aviso por este incidente se ha recibido a las 7.46 horas de este viernes, 28 de agosto. Por suerte, con buena parte de la población de vacaciones y sin colegios, a esa hora nadie pasaba por debajo del edificio.

Los Bombers de Barcelona han acudido al lugar para sanear la fachada y confinar preventivamente a los vecinos, a quienes han avisado de que no salieran de sus viviendas hasta que terminaran las tareas, para evitar posibles nuevos desprendimientos.

Asimismo, fuentes municipales han explicado que es la propiedad del inmueble la que debe hacerse cargo de su reparación y mantenimiento para evitar que estos incidentes vuelvan a ocurrir.