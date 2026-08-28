Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaRey HaraldMette MaritCeutaJubilación flexibleAvión Air CanadaChinaAlbiolOperación retornoBarcelonaEclipse lunarNepal
instagramlinkedin

Susto en Sarrià-Sant Gervasi

Cae parte de la fachada de un edificio en Barcelona

El desprendimiento ha ocurrido a primera hora de este viernes y los restos han caído sobre la acera sin causar heridos

VÍDEO | Así son los espectaculares derribos para la remodelación de la Fira de Montjuïc

Detalle de camiones de los Bombers de Barcelona

Detalle de camiones de los Bombers de Barcelona / Martí Petit

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Fragmentos de la fachada de un edificio situado en la calle Casanova, a la altura de la Diagonal, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, se han desprendido este viernes a primera hora de la mañana. Uno de los fragmentos ha caído sobre la acera y, por suerte, no ha alcanzado a ningún transeúnte, tal y como ha avanzado betevé y han confirmado fuentes municipales a este diario.

El aviso por este incidente se ha recibido a las 7.46 horas de este viernes, 28 de agosto. Por suerte, con buena parte de la población de vacaciones y sin colegios, a esa hora nadie pasaba por debajo del edificio.

Los Bombers de Barcelona han acudido al lugar para sanear la fachada y confinar preventivamente a los vecinos, a quienes han avisado de que no salieran de sus viviendas hasta que terminaran las tareas, para evitar posibles nuevos desprendimientos.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, fuentes municipales han explicado que es la propiedad del inmueble la que debe hacerse cargo de su reparación y mantenimiento para evitar que estos incidentes vuelvan a ocurrir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
  2. Los Bomberos extreman la vigilancia en los focos activos de Collserola tras estabilizar el incendio: 'Quedan horas de trabajo
  3. La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona
  4. La ampliación de Can Ruti en Badalona contempla una posible 'tarifa simbólica' para el aparcamiento de los empleados
  5. Los pisos de una sola habitación se abren paso en Barcelona: una de cada tres promociones de obra nueva ya los incluyen
  6. Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”
  7. El incendio de Collserola queda controlado y se investiga si fue provocado
  8. Barcelona ultima el pago directo con tarjeta de crédito para su red de metro, tren y bus durante el 2027

Cae parte de la fachada de un edificio en Barcelona

Cae parte de la fachada de un edificio en Barcelona

El Síndic pide más control sobre los espectáculos callejeros del centro de Barcelona tras la queja de una vecina

Detenido un miembro de la izquierda independentista durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en Sants

Detenido un miembro de la izquierda independentista durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en Sants

Dos incendios en Badalona y Santa Coloma calcinan unos 2.800 m² de vegetación y matorrales

Xavier García Albiol: "Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona"

Xavier García Albiol: "Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona"

Entrevista con Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, sobre temas de actualidad en la ciudad

Entrevista con Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, sobre temas de actualidad en la ciudad

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"

Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"