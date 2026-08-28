Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"

El eclipse parcial de Luna también se ha dejado ver esta madrugada en Montjuïc, aunque ha pasado bastante más desapercibido que el eclipse solar del pasado 12 de agosto. A la salida del Poble Espanyol, la mayoría de los jóvenes que terminaban la noche de fiesta aseguraban no haber acudido expresamente a la montaña para contemplar el fenómeno. Algunos, sin embargo, sí sabían de la cita astronómica y, al encontrársela al salir del recinto, se han detenido unos minutos para mirar al cielo y observar un fenómeno que, aunque menos mediático que el anterior, también ha ofrecido su particular espectáculo.

Entre los pocos que estaban al tanto de la cita astronómica está Anna Torra, una catalana que lleva diez años viviendo en Londres y que vuelve a su ciudad cuatro veces al año. "Mis padres me han dicho que nos levantemos a las cinco de la madrugada para ver el eclipse y yo me he negado", explica a EL PERIÓDICO. Por el contrario, la joven ha decidido salir de fiesta con dos amigos. En este sentido, su amiga añade, entre risas: "Yo ya tuve suficiente con el anterior".

Jóvenes se encuentran con el eclipse lunar al salir de una discoteca en la zona de Montjuic esta madrugada en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

La mayoría de los asistentes que sabían que había eclipse lunar eran jóvenes de otras nacionalidades de vacaciones. La joven turca y amante de la astrología Seyma Yilmaza se enteró del fenómeno gracias a una página de astros. Aunque ella también lo ignoró y salió de fiesta. Tras comentar el tema, su amiga añade: "Ahora que sabemos que hay eclipse, lo veremos", ya que todavía queda un rato de eclipse visible, hasta las nueve de la mañana.

Por la zona espera a unos clientes Luis, un taxista cubano que, según explica a este diario, estaba haciendo el turno de noche y no había oído hablar del eclipse, pero, una vez se ha enterado, ha sacado el móvil para hacer una foto.

Luis, taxista, observa el eclipse lunar desde Montjuic esta madrugada en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Entre los jóvenes presentes en Montjuïc al amanecer también había gente a la que le habría gustado ver el famoso eclipse solar de hace dos semanas, pero la situación meteorológica se lo impidió, ya en esta ocasión lo han ignorado. Elisa Machuca y Sergi Casado lo intentaron ver desde Asturias, pero las nubes se lo impidieron. "Estaba muy nublado", añade una chica que intentó verlo desde Ibiza. La misma chica asegura a este diario: "No soy religiosa, así que no seguimos la luna".

Los detalles del fenómeno

Este eclipse parcial de Luna ha podido contemplarse desde toda España sin necesidad de equipos especiales de observación, según ha informado el Observatorio Astronómico Nacional. Ha comenzado a las 03:23, hora peninsular, y el oscurecimiento se ha hecho evidente a partir de las 04:33. El eclipse ha alcanzado su máximo a las 06:12, cuando el 93% de la superficie lunar ha quedado cubierta por la sombra de la Tierra. La Luna ha salido de la penumbra a las 09:01, momento en que ha concluido el fenómeno.

El eclipse lunar parcial, visto desde Barcelona / .

Se trata de un eclipse parcial profundo, ya que la sombra de la Tierra ha llegado a cubrir casi por completo el disco lunar. Este tipo de eclipse se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y los tres cuerpos quedan aproximadamente alineados. En un eclipse solar, en cambio, es la Luna la que se coloca entre la Tierra y el Sol y oculta la luz solar.

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El último eclipse lunar vivido en España ocurrió el 7 de septiembre de 2025 y fue un eclipse lunar total. El de esta madrugada forma parte, junto al eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto, del llamado trío de eclipses. El próximo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y será otro eclipse total de Sol, visible solo en el sur de Andalucía.