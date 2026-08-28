Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaRey HaraldMette MaritCeutaJubilación flexibleChinaAlbiolOperación retornoBarcelonaEclipse lunarNepalRupturas famosos
instagramlinkedin

Durante la Fiesta Mayor

Detenido un miembro de la Organización Juvenil Socialista durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en Sants

El arresto tuvo lugar durante las fiestas del barrio barcelonés tras un enfrentamiento con insultos y la intervención de los Mossos d’Esquadra

Leticia Dolera reivindica Sants como espacio de resistencia y comunidad durante el pregón de la Festa Major

La calle Valladolid gana de nuevo el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants recreando la Ruta de la Seda

Una detención practicada por los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo

Una detención practicada por los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo / Mossos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d’Esquadra detuvieron la noche del miércoles al jueves a un miembro de la Organización Juvenil Socialista (OJS) durante las fiestas de Sants, en Barcelona, en el marco de una pelea con jóvenes de Aliança Catalana.

La OJS es una organización juvenil vinculada al entorno de la izquierda independentista catalana. Según explica el cuerpo policial, el detenido y varios miembros de Aliança Catalana comenzaron a insultarse durante el enfrentamiento.

Estos últimos acudieron entonces a buscar a agentes de los Mossos que patrullaban por las fiestas para informarles de la situación. Los agentes procedieron a realizar varias identificaciones y, según la versión policial, uno de los miembros de la OJS se resistió a la actuación policial.

El joven acabó detenido por los presuntos delitos de resistencia, desobediencia, amenazas y lesiones, además de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Tras la detención, la OJS ha convocado una concentración en la plaza de Sants en respuesta al arresto.

Noticias relacionadas

Según sostiene la organización, el joven fue detenido por "confrontar y echar del espacio festivo a un representante público de Aliança Catalana".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
  2. Los Bomberos extreman la vigilancia en los focos activos de Collserola tras estabilizar el incendio: 'Quedan horas de trabajo
  3. La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona
  4. La ampliación de Can Ruti en Badalona contempla una posible 'tarifa simbólica' para el aparcamiento de los empleados
  5. Los pisos de una sola habitación se abren paso en Barcelona: una de cada tres promociones de obra nueva ya los incluyen
  6. Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”
  7. El incendio de Collserola queda controlado y se investiga si fue provocado
  8. Barcelona ultima el pago directo con tarjeta de crédito para su red de metro, tren y bus durante el 2027

Detenido un miembro de la OJS durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en las fiestas de Sants

Detenido un miembro de la OJS durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en las fiestas de Sants

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"

Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"

Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros

Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros

Xavier García Albiol: "Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud"

Xavier García Albiol: "Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud"

Entrevista con Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, sobre la limpieza en la ciudad

Hallado muerto en Martorell un depredador sexual que plantó a la Audiencia en el juicio por violar a su hija

La Generalitat mantendrá otra semana las restricciones en Collserola, tras 15 días sin nuevos casos de peste porcina

La Generalitat mantendrá otra semana las restricciones en Collserola, tras 15 días sin nuevos casos de peste porcina