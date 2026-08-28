Durante la Fiesta Mayor
Detenido un miembro de la Organización Juvenil Socialista durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en Sants
El arresto tuvo lugar durante las fiestas del barrio barcelonés tras un enfrentamiento con insultos y la intervención de los Mossos d’Esquadra
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron la noche del miércoles al jueves a un miembro de la Organización Juvenil Socialista (OJS) durante las fiestas de Sants, en Barcelona, en el marco de una pelea con jóvenes de Aliança Catalana.
La OJS es una organización juvenil vinculada al entorno de la izquierda independentista catalana. Según explica el cuerpo policial, el detenido y varios miembros de Aliança Catalana comenzaron a insultarse durante el enfrentamiento.
Estos últimos acudieron entonces a buscar a agentes de los Mossos que patrullaban por las fiestas para informarles de la situación. Los agentes procedieron a realizar varias identificaciones y, según la versión policial, uno de los miembros de la OJS se resistió a la actuación policial.
El joven acabó detenido por los presuntos delitos de resistencia, desobediencia, amenazas y lesiones, además de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Tras la detención, la OJS ha convocado una concentración en la plaza de Sants en respuesta al arresto.
Según sostiene la organización, el joven fue detenido por "confrontar y echar del espacio festivo a un representante público de Aliança Catalana".
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