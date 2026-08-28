Barcelona invertirá 150 millones más en proyectos de economía azul hasta el año 2030

En el contexto de su estrategia de promoción económica con el horizonte del año 2030, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una inversión de 150 millones de euros en nuevos proyectos de economía azul. Se trata de una inyección económica de unos 50 millones más que la del 2021-2025, que ha implicado inversiones de más de 98 millones de euros en infraestructuras "que han consolidado a la ciudad como referente emergente en este ámbito", asegura el consistorio.

La concreción de la inversión anunciada por el consistorio pasará por la consolidación del Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona, el BlueTechPort o Barcelona Mar de Ciència, que implicarán 146 de los millones presupuestados. Los otros 4 millones se destinarán a programas de impulso de la actividad y emprendimiento. Además, el presupuesto inicial puede recibir hasta 75 millones de euros adicionales procedentes de Barcelona Investment Fund o el programa Ports 4.0.

"Barcelona reafirma su apuesta por la economía azul como un sector estratégico para generar ocupación de calidad, innovación y actividad económica vinculada al mar", ha subrayado la quinta tenienta de Alcaldía de Barcelona, Raquel Gil, también presidenta de la agencia municipal de desarrollo económico Barcelona Activa.

Tres ejes estratégicos

La nueva hoja de ruta busca reforzar el papel del litoral como eje de desarrollo económico a través de tres ejes: incorporar el agua dulce; ampliar el impacto internacional de los proyectos; y corresponsabilizar en este ecosistema a otros actores en la línea de colaboración público-privada. La incorporación de proyectos orientados al agua dulce responde a la necesidad de mejorar la gestión de los recursos hídricos frente a la situación de sequía y de inundaciones. La estrategia incluye iniciativas como el despliegue de sistemas urbanos de drenaje sostenible, proyectos de reutilización de aguas o actuaciones para optimizar el ciclo del agua en Barcelona, así como el programa de emprendimiento B-Blue, que incorpora el agua dulce como nueva línea de innovación.

La búsqueda del mayor impacto de los proyectos supondrá el refuerzo de las infraestructuras de la ciudad, "que sumarán nuevos espacios en el litoral destinados a la investigación, la innovación y el emprendimiento, y facilitarán la implantación de empresas y proyectos de alto valor añadido vinculados al mar", asegura un comunicado municipal.

La proyección internacional del plan se materializa en proyectos que sitúan a Barcelona en el escenario global de la economía azul. Es el caso del Ocean Decade Collaborative Centre (DCC) en Barcelona, el centro global de la UNESCO dedicado a desarrollar una economía oceánica sostenible, "que situará a la ciudad como nodo de referencia internacional para la generación de conocimiento y la conexión de proyectos en este ámbito", explica el consistorio. El proyecto se desarrolla en alianza con el Port de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y agentes de conocimiento como el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) o BlueNetCat, con la Fundación Barcelona Capital Náutica como entidad implementadora.

Un volumen de negocio de 11.190 millones de euros

Barcelona confía en la economía azul como ámbito de alto potencial de crecimiento y gran valor añadido, con una productividad de más de un 20% superior a la media de la ciudad. En 2024, la economía azul de Barcelona generó 11.190 millones de euros de volumen de negocio, el equivalente al 5% del total de la ciudad, y agrupó a más de 1.600 empresas.

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En términos de empleo, en 2024 registró un crecimiento anual del 7%, el mayor entre los sectores estratégicos de Barcelona, hasta alcanzar 51.238 puestos de trabajo, el 4,3% de la ocupación de la ciudad. La tendencia de crecimiento se mantuvo en 2025 con un empleo que se aproxima a los 54.000 puestos de trabajo. Durante el periodo de ejecución de la estrategia de impulso en el sector, entre 2021 y 2025, el empleo vinculado a la economía azul ha crecido un 23%, casi el triple que el conjunto de la economía de Barcelona (8,6%). A su vez, el ayuntamiento destaca que Barcelona se haya consolidado como la 8ª ciudad marítima de Europa y la 27ª del mundo según el 'ranking' The Leading Maritime Cities of the World 2024, entrando en el top 30 mundial y escalando siete posiciones respecto a la edición anterior.