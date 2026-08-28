Albiol apuesta por impulsar relaciones con China y saca pecho por disponer del segundo polígono de España con más empresas del país asiático

El viaje a China del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, ha llegado este viernes a su momento central con la intervención de los representantes del gobierno municipal badalonés en el 2º Diálogo de Alcaldes España-China. Albiol, que ha ofrecido un discurso durante las conclusiones del encuentro, ha destacado "la estrecha relación económica y empresarial" de la ciudad con el país asiático, y como ejemplo ha mencionado el polígono industrial Badalona Sud, "actualmente el segundo de España con una concentración más grande de empresas chinas, con más de 300".

Albiol ha asegurado que la "importante presencia empresarial" china en Badalona permite que la ciudad "parta de una posición privilegiada a la hora de profundizar sus vínculos con China" y ha defendido la necesidad de aprovecharlo "para generar nuevas oportunidades de inversión, cooperación y actividad económica", resalta el Ayuntamiento en un comunicado. El alcalde ha hablado de una "cooperación capaz de transformar las relaciones institucionales en oportunidades concretas" para ciudadanos empresas.

Tras elogiar la "capacidad de transformación de las ciudades chinas, su apuesta por la innovación y las soluciones que están aplicando", el alcalde ha reivindicado "el carácter recíproco de este aprendizaje". "No se trata de establecer quién puede enseñar a quién, sino de entender que todos podemos aprender de todos", ha afirmado el edil popular, que ha defendido un modelo de cooperación "basado en el respecto a las diferentes realidades y en el intercambio de experiencias y soluciones".

Referencias a la IA y a la videovigilancia

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido uno de los ejes del discurso de Albiol, en referencia a su capacidad para "la transformación de las ciudades". El alcalde ha remarcado que la IA "ya está modificando la manera de diseñar, gestionar y prestar los servicios municipales, con aplicaciones en ámbitos como la movilidad, la seguridad, la planificación urbana, los servicios públicos o la atención a la ciudadanía". Para el alcalde, la IA es uno de esos "ámbitos en que la cooperación entre ciudades chinas y españolas ofrece enormes oportunidades".

Intervención del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, durante el 2º Diálogo de Alcaldes España-China / AJUNTAMENT DE BADALONA

Albiol también ha reivindicado un protagonismo más grande de los gobiernos locales en la cooperación internacional, ya que "muchos de los grandes retos actuales son globales, pero acaban teniendo consecuencias directas en las ciudades". En este sentido, ha remarcado que el objetivo de este tipo de encuentros no se tiene que limitar a mantener el diálogo institucional. "Tenemos que aspirar a que del diálogo nazcan oportunidades y proyectos concretos".

También ha intervenido en el encuentro la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera. Lo ha hecho en el marco de la mesa redonda 'Innovar para avanzar: ciudades inteligentes al servicio de las personas'. Agüera ha presentado la nueva red de cámaras de videovigilancia, cuyo contrato se ha licitado recientemente, como "ejemplo de la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la seguridad y avanzar hacia una gestión más inteligente de la ciudad".

El Ayuntamiento de Badalona ha participado en el foro invitado por las dos entidades organizadoras, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero—una organización oficial del gobierno chino dedicada a la diplomacia con otros países— y la Fundación Cátedra China, institución dedicada a impulsar la cooperación institucional, económica, empresarial, académica y cultural. La delegación está integrada por representantes de 19 municipios españoles de 16 provincias, en una edición que reúne a unas 40 ciudades de ambos países.