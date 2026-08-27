Cuando Barcelona se convirtió en un videoclip de Disney Channel: 'The Cheetah Girls 2' cumple 20 años

Quienes vivieron su infancia o adolescencia a principios de los 2000 (y, en especial, los nostálgicos de Disney Channel) se sentirán esta semana un poco más viejos al descubrir que se cumplen 20 años del estreno de 'The Cheetah Girls 2', la película musical en la que Galleria, Chanel, Aqua y Dorinda, las cuatro "chicas guepardo", viajaban desde Estados Unidos hasta Barcelona para participar en un concurso internacional de nuevos talentos.

El 25 de agosto de 2006, esta entrega de la saga registró 7,8 millones de espectadores en su estreno en Estados Unidos y se convirtió en el programa más visto de la televisión estadounidense aquel día, tanto en las cadenas de televisión en abierto como por cable. Y ahora, dos décadas después, Disney ha anunciado una nueva entrega con algunas de las protagonistas originales. Pero no nos adelantemos.

Con la excusa de la efeméride, vale la pena recordar 'The Cheetah Girls 2'. Porque, más allá de sus canciones pegadizas, sus coreografías y sus 'outfits' difíciles de olvidar, lo que hace especialmente curiosa esta película para el público español es que Barcelona es, prácticamente, un personaje más.

Los lugares de Barcelona que aparecen en 'The Cheetah Girls 2'

El Park Güell, escenario del videoclip que los fans siguen imitando

A lo largo de la película aparecen varios de los rincones más reconocibles de la capital catalana. Uno de los momentos más memorables es el videoclip de 'Strut', con las cuatro protagonistas recorriendo toda la ciudad y haciendo parada en el Park Güell, donde cantan mientras bajan por las escaleras junto al famoso Drac de Gaudí. Ah, y con Ángel, el chico barcelonés de pelo largo y rizado que las acompaña con la guitarra a todas partes.

La escena forma parte de ese particular imaginario barcelonés que 'The Cheetah Girls 2' dejó para toda una generación. Tanto es así que, a día de hoy, en el Park Güell todavía se puede ver de vez en cuando a fans de diferentes países grabándose mientras tratan de recrear aquella coreografía (con mayor o menor talento, eso ya es otro tema) para subir el vídeo a las redes sociales.

Del MNAC al Palau de la Música: la ruta de las 'Cheetah Girls'

Asimismo, las "chicas guepardo" pasan por la escalinata del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), corretean por el Born y visitan el Palau Dalmases para ver un espectáculo de flamenco. Además, la gran audición que les permitirá participar en el festival por el que han viajado la hacen en el Palau de la Música Catalana, donde les reciben los actores catalanes Sílvia Sabaté y Ferran Audí.

La película también lleva a las protagonistas hasta el Teatre Coliseum, que en la ficción se convierte en el estudio de baile de Joaquín, el bailarín que conquista a Dorinda y le enseña a bailar tango; o a la estació de França, donde tiene lugar una sentimental reconciliación entre las cuatro amigas.

Pero las chicas guepardo también salen de la ciudad. Una de las escenas las lleva hasta la playa del Garraf, donde acuden a una fiesta que se celebra en el conocido restaurante La Cúpula. Durante el rodaje pasaron también por Sitges, Blanes, Sant Pere de Ribes y Tiana.

"Gracias, Barcelona": el final en la plaça del Rei

La película culmina con la esperada final del concurso, que tiene lugar en la plaça del Rei, en el Barri Gòtic. Las chicas suben al escenario con una estética difícil de olvidar, con sombreros enormes, flores en la cabeza y una llamativa chaqueta torera. Entre el público está Marisol Durán, la cantante local interpretada por Belinda, con quien las chicas entablan amistad. La joven aparece cenando tranquilamente unos churros con chocolate, como buena embajadora de las costumbres españolas.

Entonces Galleria pronuncia su discurso: "Gracias, Barcelona, por enseñarme que cada uno tiene un camino que seguir (...)". Una escena que, dos décadas después, también sigue siendo recordada, parodiada e imitada por los fans en redes sociales. Seguidamente, las protagonistas interpretan su tema final 'Amigas Cheetahs'.

El rodaje comenzó en abril de 2006 y la película se estrenó en EEUU en agosto de ese mismo año, apenas cuatro meses después. Pero aún tuvieron que pasar casi cuatro meses más para que se viera allí donde se grabó, porque la película llegó a España el 16 de diciembre de 2006. Para muchas niñas barcelonesas de la época, ver a estas estrellas de Disney Channel en su ciudad (y no en escenarios más habituales como California o Nueva York) fue todo un acontecimiento.

20 años después, las 'Cheetah Girls' vuelven

Pero si tras este 'remember' la nostalgia ha llamado a tu puerta, tranquilo. Este verano, Disney Channel y Disney+ han dado luz verde a 'The Cheetah Girls: Next Gen', una nueva película que, 20 años después, contará con tres de las "chicas guepardo" originales.

Raven-Symoné volverá a interpretar a Galleria y también ejercerá como productora ejecutiva, mientras que Adrienne Bailon regresará como Chanel y ejercerá como coproductora. Por su parte, Sabrina Bryan reaparecerá como Dorinda en una participación especial. También estarán Lynn Whitfield y Lori Alter, que volverán a interpretar a Dorothea y Juanita, las madres de Galleria y Chanel. De las cuatro protagonistas originales, Kiely Williams, que interpretaba a Aqua, es la única que no consta en el reparto.

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Lo que sabemos hasta ahora es que en la nueva historia Galleria y Chanel viajarán a África con sus respectivas hijas adolescentes, Faith y Dior, y las amigas de estas para hacer un voluntariado con animales. Disney todavía no ha anunciado la fecha de estreno de esta cuarta entrega de la saga.