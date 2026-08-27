Barcelona Activa ofrece un nuevo programa de formación y empleo para jóvenes de 16 a 25 años

Barcelona Activa lleva a cabo la convocatoria de ‘(Re)activa tu futuro’, un programa ocupacional dirigido prioritariamente a jóvenes de entre 16 y 25 años que tienen dificultades para acceder al mercado laboral por falta de cualificación o certificación profesional. "Queremos garantizar que las personas jóvenes puedan formarse y acceder a trabajos con buenas condiciones laborales. Es una inversión imprescindible para el futuro de Barcelona", ha afirmado la presidenta de Barcelona Activa y teniente de Alcaldía de Trabajo de Barcelona, Raquel Gil.

El programa de la agencia de desarrollo local del ayuntamiento, que comenzó su actividad el pasado mes de mayo con las primeras sesiones de mentoría corporativa, ya cuenta con más de 50 personas mentoras procedentes de sectores muy diversos, como la salud, la seguridad, las TIC, el transporte o el deporte. Profesionales actualmente en activo acompañan a los jóvenes para acercarlos a la realidad del mercado laboral, mostrarles nuevas oportunidades y ayudarles a entender la importancia de contar con una cualificación profesional.

Mentores y orientadores

La mentoría es precisamente el elemento diferencial del programa. Las sesiones permiten a los participantes conocer de primera mano diferentes trayectorias profesionales, pero también trabajar aspectos como la autoconfianza, las expectativas, las motivaciones y las dudas sobre su futuro. Rosa María Hernández, una de las jóvenes participantes, destaca que estas primeras sesiones le han permitido "hablar con una persona con experiencia y conocimiento del mundo laboral para descubrir cómo te puedes mover y en qué ámbitos desarrollarte en la vida". En la misma línea, Naomi Quito valora haber encontrado profesionales "con tanta experiencia en tantos sectores diferentes", especialmente para jóvenes que, al terminar los estudios básicos, "pueden sentirse perdidos".

El acompañamiento no termina con la mentoría. Cada participante cuenta con una orientadora de referencia que realiza el seguimiento durante todo el proceso y trabaja junto al joven para identificar sus intereses, capacidades y motivaciones. A partir de un diagnóstico ocupacional inicial, ambos establecen un plan de trabajo personalizado que busca definir un proyecto formativo y profesional viable.

El programa también incluye sesiones individuales y actividades grupales, talleres, visitas a empresas y encuentros con profesionales. El objetivo es que los jóvenes conozcan distintos sectores, refuercen sus competencias personales y tengan más herramientas para acercarse al mercado laboral.

Cuatro itinerarios formativos

La formación se organiza en cuatro itinerarios vinculados a sectores con demanda de profesionales: actividades auxiliares de almacén, operaciones básicas de restaurante y bar, auxiliar de comercio y operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

Los cursos, de entre 240 y 460 horas de formación teórica y práctica, se realizan en Barcelona Activa y en centros colaboradores y permiten obtener un Certificado Profesional, el documento oficial que acredita que una persona tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para realizar un trabajo específico.

El programa también contempla los intereses de aquellos participantes que quieran orientarse hacia otros ámbitos. En estos casos, el equipo buscará centros formativos de la ciudad que permitan completar la capacitación necesaria.

Para las personas mentoras, la experiencia también supone una oportunidad de aprendizaje. Nadia Vivas, 'account manager' en marketing digital, explica que decidió participar para "devolver el apoyo recibido a lo largo de su carrera y alargar la mano a los más jóvenes". Xenia Cuartielles, directiva en el ámbito del diseño gráfico, considera que el programa permite no solo ofrecer orientación profesional, sino también "acompañar emocionalmente" a las nuevas generaciones y ayudarlas a identificar sus puntos fuertes y superar sus dudas.

‘(Re)activa tu futuro’ se enmarca en el Plan para el Empleo Juvenil de Calidad 2024-2030 (POJQ), una estrategia destinada a mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral. El plan se desarrolla junto a agentes del ecosistema ocupacional y entidades de representación juvenil y forma parte del Acuerdo Barcelona por el Empleo de Calidad 2021-2030 (ABOQ), impulsado por Barcelona Activa, el Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), los agentes económicos y sociales y más de setenta entidades civiles y del Tercer Sector de Barcelona y su área metropolitana.