La L1 del metro de Barcelona reabre el tramo Florida-Plaça de Sants este sábado

La L1 del metro de Barcelona recupera este fin de semana el tramo Florida-Plaça de Sants, que estaba sin servicio desde el pasado 17 de julio por obras de mejora. Durante las últimas seis semanas, los trabajos se han centrado en la renovación de cerca de 2,1 kilómetros de vía, aparatos de vía, sistemas de drenaje, señalización y otros elementos asociados a la infraestructura ferroviaria para reducir el número de incidencias, aumentar la fiabilidad del servicio e incrementar el confort de los viajeros con una reducción de las vibraciones notable, señala Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este jueves.

Las obras, que implicaron una inversión de 11,5 millones de euros de TMB, se centraron en el tramo central de la vía general del tramo comprendido entre las estaciones de Santa Eulàlia y Mercat Nou. Y, según el calendario previsto, a partir de las cinco de la mañana de este sábado la línea roja volverá a funcionar entre los puntos afectados este verano.

Mejoras en aparatos y renovación de vías

Las actuaciones han permitido la renovación del aparato de dilatación instalado en un tramo de la vía entre Mercat Nou y Santa Eulàlia que queda al aire libre. Se trata de un elemento que evita la deformación de los carriles que se puede producir en caso de cambios relevantes de temperatura. Con el sistema, aunque la temperatura cambie, el aparato es capaz de absorber la dilatación-contracción del carril para que la vía continúa en plenas condiciones de uso.

También se han llevado a cabo actuaciones de renovación y modernización en las instalaciones del taller centenario de Santa Eulàlia, incluyendo la renovación de las cinco vías de foso, el cambio de los aparatos de la vía de acceso al taller y la sustitución de la catenaria convencional por una rígida. La actuación que se ha hecho mejora la fiabilidad, agiliza la operativa y aumenta la seguridad en el acceso a esta instalación.

Y durante el corte, TMB ha habilitado un servicio alternativo de autobuses que ha circulado por el tramo afectado y ha desplegado una campaña informativa con informadores, cartelera y folletos, además de la difusión por megafonía, en las pantallas de información de metro y bus, la web corporativa, la TMB App y sus redes sociales.

"Respuesta a las necesidades de movilidad"

En una visita en la zona de obras la semana pasada, la presidenta de TMB y primera teniente de alcalde, Laia Bonet, remarcó la importancia de seguir trabajando para mejorar la red del metro y recordó que estas obras son "un ejemplo claro del compromiso de TMB de invertir en una red de metro cada vez más fiable, robusta y preparada para dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía".

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Además, la presidenta reiteró su agradecimiento a los usuarios por la comprensión y la colaboración durante las semanas sin servicio. Por su lado, el director de la red de metro, David Prat, destacó que la actuación facilitará el mantenimiento de la vía y se mejorará el confort de los usuarios al reducir las vibraciones.