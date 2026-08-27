L’Hospitalet moviliza 10,5 millones de euros para dar continuidad a su modelo de escuela municipal de música

La escuela municipal de música de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) suma ya más de 2.800 alumnos y 60 profesores. En sus más de 20 años de trayectoria, la institución se ha consolidado gracias a un modelo pionero en la ciudad que apuesta por la educación musical y artística pública. Ahora, el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha movilizado 10,5 millones de euros para dar continuidad un proyecto que nació con el objetivo de democratizar el acceso al arte y la cultura y que aspira a impactar en la ciudad.

En 2005, el consistorio optó por crear un centro de las artes en lugar de un conservatorio convencional, con la voluntad de impulsar un proyecto abierto y representativo de la diversidad social y cultural de la ciudad. Desde sus inicios, la Escuela Municipal de Música-Centro de las Artes (EMMCA) buscó alejarse así de una concepción elitista de la enseñanza musical y facilitar el acceso a la formación artística. El proyecto nació además de forma descentralizada, sin una sede fija y con clases impartidas en escuelas públicas y no fue hasta el curso 2014-2015 que se instaló definitivamente en la sede del Gornal, de la que aún disfruta.

Sin embargo, en 2023 la EMMCA tuvo que abandonar su sede después de que se detectaran “graves problemas estructurales” en el edificio. Unas circunstancias que no se subsanaron hasta finales de 2025 y que, de mientras, obligaron a que la escuela de música se instalase en el Centro municipal de formación y orientación al trabajo (CEMFO). Así, tras la vuelta de las vacaciones navideñas de 2026, la EMMCA pudo recuperar la actividad en la sede del Gornal, donde el próximo 14 de septiembre iniciará un nuevo curso.

Además, en paralelo a la vuelta a la sede, el gobierno local anunció su intención de construir un nuevo auditorio para la ciudad en la carretera del Mig que, una vez se construya, también deberá funcionar como sede de la EMMCA. Raül Brenchat, director de la EMMCA, recuerda las dificultades que supuso para el proyecto tener que instalarse en el CEMFO, donde no contaban con aulas insonorizadas, entre otras cuestiones y celebra que finalmente pudieran regresar al Gornal en enero, aunque también valora más que positivamente que la ciudad proyecte un nuevo auditorio que acoja también a la EMMCA.

Docencia y apoyo

Con todo, esos 10,5 millones no tienen nada que ver ni con el estado del edificio ni con la futura sede. La EMMCA es un servicio municipal de gestión directa del consistorio hospitalense. El ayuntamiento conserva la dirección, organización, programación de la oferta educativa, seguimiento, control, evaluación y gestión de precios. Ahora bien, la docencia y las actividades de apoyo y logística las presta una empresa externa.

Este servicio, que durante los últimos años ha ido a cargo Trànsit Projectes SL., es el que el consistorio ha sacado a concurso ahora para que, la empresa que se lo lleve, gestione la docencia de la EMMCA durante, al menos, tres años y ocho meses desde el inicio del contrato, que deberá ponerse en marcha en algún momento de 2027.

Entre las propuestas, la EMCCA ofrece formación musical en diferentes ámbitos como la música clásica, el jazz, el pop-rock o la música tradicional, así como programas de artes escénicas en teatro y danza. La escuela también desarrolla proyectos educativos en colaboración con centros educativos de la ciudad a través del programa 'Fem tándem L'H', que integra la práctica artística dentro del horario escolar y promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura. Este último, un proyecto que, en el marco de apuesta por la democratización de la cultura de la EMMCA, arrancó hace ya casi dos décadas en la escuela Pau Vila, un centro de máxima complejidad radicado en el distrito Florida-les Planes, a su vez, una de las zonas con mayores índices de vulnerabilidad social de Catalunya y con mayor densidad de población de toda la Unión Europea.

Así, con los años, la EMMCA fue extendiendo hasta un total de nueve centros el programa 'Fem tándem L'H', ya sea con instrumentos de cuerda, viento, con proyectos de danza, teatro o incluso de jazz ‘manouche’. La escuela municipal de música dispone de programas de musicoterapia con una atención personalizada para personas con necesidades educativas especiales, reforzando así su vocación inclusiva. Aparte de esta oferta, desde el curso 2022-2023, la EMCCA ofrece las enseñanzas de grado profesional en los itinerarios de jazz (jazz manouche) y música moderna (pop-rock).

Compra de instrumentos

Más allá del contrato para la gestión del servicio, el ayuntamiento también ha publicado una licitación para renovar los instrumentos que usa la EMMCA es sus distintos programas de formación. Se trata de un contrato presupuestado en cerca de 50.000 euros para adquirir todo tipo de instrumentos, además de nuevo material de psicomotricidad, expresión corporal y estimulación sensorial. Brenchat señala que se trata de una apuesta "importantísima" y explica que ya en 2025 se realizó un movimiento similar y que, a priori, la previsión es que se lleven a cabo dos nuevas compras en los próximos dos años.