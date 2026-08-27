Los Mossos y los Agentes Rurales investigan si un detenido por quemar contenedores en Nou Barris está detrás del incendio de Collserola

La investigación del incendio de Collserola a cargo de los Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales contempla a varios sospechosos con antecedentes. Uno de ellos es un detenido de la Guardia Urbana de Barcelona por quemar contenedores en Nou Barris, en un punto a menos de 3 km del origen del fuego, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El individuo pasó a disposiciónde la plaza en funciones de guardia de detenidos 1 de Barcelona y ha salido en libertad acusado de un delito de daños tras acogerse a su derecho a no declarar, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo el miércoles por la mañana al presunto autor de la quema de unos contenedores de basura en el barrio de la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris. Vecinos de la zona se quejaron en los últimos días de que se ha prendido fuego a varios containers. Los agentes localizaron al sospechoso, que fue identificado por varios testigos y llevaba encendedores encima, mientras cruzaba la avenida Meridiana y lo aprestaron en el barrio de Sant Andreu. La policía municipal acusa al arrestado de haber encendido el miércoles al menos dos contenedores en la calle Palamós, en una zona cercana al incendio de Collserola que se declaró el martes a primera hora de la tarde,

Por el momento, la Unidad de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals mantienen total hermetismo en su investigación conjunta para determinar las causas del incendio forestal, declarado el martes. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque varias fuentes han informado a EL PERIÓDICO que todo apunta a una acción humana como el inicio de las llamas, ya sea provocado de forma intencionada, lo que supondría un delito, o accidental.

Hasta el momento se está analizando el punto de inicio del fuego, en el que se han encontrado varios elementos relevantes para la investigación, y se están revisando las llamadas al 112 de vecinos y personas que estaban en el momento del fuego en Collserola. Precisamente, varias de ellas hablan de sospechosos que salían de la zona cuando comenzaron las llamas. Por eso, los agentes cotejan las descripciones facilitadas para ver si coincide con los pirómanos con antecedentes que tienen fichados.

Uno de ellos sería el detenido por la Guardia Urbana el miércoles, horas después de iniciarse el fuego de Collserola, en Nou Barris por la quema de contenedores, aunque no sería el único, según han explicado a este medio fuentes de la investigación. También han remarcado que existen algunas imágenes que han corrido por redes que también se deben investigar.

La investigación sigue abierta y todo apunta a que se trataría de un incendio provocado, según las primeras indagaciones. Sin embargo se está tratando de identificar si existe algún sospechoso que coincida con la la información aportada por los testigos, por la ropa que llevaba o los rasgos físicos descritos.

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El fuego comenzó el martes por la tarde en la carretera alta de las Roquetes, en el distrito de Nou Barris, y obligó a confinar los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana.