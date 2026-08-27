Los ejes comerciales del centro de Barcelona vinculan una caída de facturación con las obras estivales en la vía pública

La gran afluencia de turistas en Barcelona este verano no se ha visto reflejada en la facturación de algunos de los principales ejes comerciales de la ciudad. La patronal Barcelona Oberta alerta de que la coincidencia de numerosas obras en la vía pública ha afectado a la movilidad y comportado perjucios a muchos comercios, que en algunos casos pueden llegar a ver comprometida su supervivencia en caso de obras prolongadas. La entidad reclama una mejor planificación de la movilidad local y una reducción de las restricciones a partir de septiembre.

La proliferación de zanjas y piquetas no solo afecta al gasto del turista, sino también al comprador local y del resto del territorio catalán, dadas las limitaciones en los accesos a la capital catalana, según los afectados. Por ello, advierten de "caídas sostenidas de la facturación" en distintas zonas y grados.

La entidad, que aglutina a ejes céntricos y turísticos, ha sondeado a sus asociados sobre los resultados de la campaña. Y concluye que la encuesta "constata una disminución generalizada de la afluencia de visitantes y de las ventas respecto del verano anterior", vinculados a las obras y "las dificultades de movilidad y accesibilidad". Sobre todo por que los trabajos han sido simultáneos en algunos de los "principales corredores de entrada y distribución de la ciudad".

Critican que las obras en el sur, norte, noroeste y nordeste de la ciudad han castigado al sector, porque condicionaban los desplazamientos a zonas comerciales, de manera que tenían consecuencias en el "conjunto de la actividad".

Incidencia a distintos niveles

La incidencia ha sido desigual, siendo los más perjudicados los establecimientos de la Rambla, Glòries y Creu Coberta-Sants, con una afectación "muy alta". Ha sido "alta en el eje de Arenas-plaza de Espanya, en el de Sagrada Família y en la Rambla Catalunya y paseo de Gràcia (por la movilidad mermada en el distrito). Mientras que evalúan como "medio-alta" los casos de Barna Centre-Pelai, de afectación "mediana" Born-Via Laietana-Sant Antoni, y "baja" en Diagonal-Diagonal Mar-Front Marítim", destacan, tras diseccionar cada caso.

Ha sido una temporada estival marcada por intervenciones que han afectado a las entradas a la ciudad por la parte Sur/Llobregat en Plaza España y Gran Vía para la prolongación de la L8 de FGC, de manera que se ha afectado ese entorno y varios puntos del Eixample. Por el norte, por las obras de reurbanización y pavimentación en la Meridiana.

Por el noroeste, las obras de cobertura en la ronda de Dalt han supuesto la reducción de carriles y cortes de tráfico; mientras que por el noreste han sufrido las tareas en Glòries y Gran Via, y las afectaciones sobre el Trambesòs. Sin olvidar otras obras de la L8 en el Eixample, Gràcia o Muntaner, y actuaciones en la Rambla, Sants (por la L1, entre otras), Verdaguer y otros puntos estratégicos, enumeran.

Esas trincheras y zanjas, que suelen llegar a su apogeo en verano aprovechando el éxodo local, "ha generado un efecto en cadena sobre la accesibilidad comercial: no solo resulta más complejo llegar a determinadas zonas de Barcelona, sino también desplazarse posteriormente entre los diferentes barrios y ejes", denuncia Barcelona Oberta en un comunicado.

Compatibilidad con la economía

Con dicho saldo, Barcelona Abierta reclama al ayuntamiento priorizar la accebilidad y movilidad de la metrópolis desde el próximo día 1, con una "planificación específica de las obras" que deberá coincidir con la vuelta a la actividad, el inicio del curso escolar y la campaña comercial de otoño. El objetivo es "reducir al máximo las restricciones simultáneas en los principales corredores de acceso", así como "recuperar capacidad de circulación donde sea posible, evitar nuevos cuellos de botella y facilitar la llegada de residentes, trabajadores y visitantes en el centro de la ciudad", subrayan.

La patronal exige más "coordinación entre administraciones y operadores responsables de las obras, así como con los ejes comerciales", para "evitar que se superpongan actuaciones de gran impacto". Ven necesarios itinerarios accesibles, señalización y alternativas de movilidad"

Por último, lamentan "la carencia de mecanismos suficientes de ayuda y compensación" para los comercios más afectados, que ven reducido el paso de peatones y cortados los accesos en coche. Detallan que en los casos más vulnerables, se puede ver comprometida la continuidad de los negocios. Por lo qyue reclaman más herramientas y planes de dinamización en casos de obras largas.

El colectivo insiste en que la mejora del espacio público e infraestructuras locales ha de ser "compatible" con la actividad económica y comercial de la ciudad.