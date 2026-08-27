La app que conecta a los barceloneses con el comercio local ya supera los 300 negocios

La plataforma que favorece los negocios de proximidad de Barcelona, Vuélvete Local, ya reúne más de 300 comercios locales, apenas tres meses después de su estreno. La aplicación cuenta actualmente con 311 comercios registrados y dispone de un mapa para explorar los locales y comercios de cada zona de la ciudad. A través de la app, los usuarios pueden conectar directamente con los comercios por chat y también comprar sus productos desde el móvil, una opción para apoyar a los negocios de proximidad en caso de no poder acudir presencialmente. Las compras se pueden recoger en las tiendas o enviar directamente a los domicilios de los compradores.

Impulsada por Lara Fernández, Sara Palazón y Laia Martínez, Vuélvete Local es una plataforma digital y aplicación móvil gratuita nacida en Barcelona que conecta a los usuarios con negocios y servicios de proximidad de todo tipo, desde fontaneros hasta diseñadores de moda. Al mismo tiempo, permite a los comercios publicar información y novedades sobre sus negocios para que la comunidad de consumidores pueda estar al día.

La plataforma también cuenta con una sección de eventos en la que los usuarios pueden descubrir actividades organizadas por comercios locales. Ya sea cocina, ganchillo o pintura, los establecimientos de la ciudad ofrecen talleres y eventos de todo tipo. En este apartado se puede consultar un calendario con reuniones de clubes y talleres, especialmente relacionados con la artesanía y las manualidades.

Iniciativas para dinamizar los barrios

Además de las herramientas para descubrir, contactar y comprar en comercios locales, Vuélvete Local impulsa iniciativas propias para dinamizar el comercio de proximidad. Los días 3, 4, 10 y 11 de julio se celebró la primera edición de Barris Vius, una iniciativa impulsada por Vuélvete Local que nace con el objetivo de fortalecer el comercio de proximidad mediante distintas acciones. La programación combinó actividades dirigidas tanto a residentes, generando nuevas oportunidades para los pequeños negocios y poniendo en valor su papel en la vida de los barrios, como a visitantes, acercando nuevos públicos al comercio de proximidad y promoviendo una manera más cercana de descubrir la ciudad.

Una de las actividades de esta primera edición fue Art al Comerç, en la que participaron 29 comercios con 54 eventos en nueve barrios de la ciudad. La iniciativa convirtió varios comercios en espacios de exposición para artistas emergentes. Además de acoger las obras, cada establecimiento organizó una actividad propia, como una charla, una demostración, un taller o una experiencia relacionada con su actividad, para acercar su oficio a la ciudadanía y favorecer que nuevas personas descubrieran el valor del comercio de proximidad.

Otra de las campañas de Barris Vius fue ‘Tourists, treat us like home’, que invitó a las personas que visitan Barcelona a incorporar el comercio local a su experiencia de viaje. La campaña propone descubrir cafeterías, librerías, tiendas y pequeños negocios independientes de diferentes zonas de la ciudad, poniendo en valor la identidad comercial de cada zona y promoviendo un consumo que también beneficie a la economía local.