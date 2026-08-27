La Boqueria de Barcelona iniciará en otoño los preámbulos de su gran reforma, con el reto de reducir la oferta turística

La esperada reforma del mercado de la Boqueria avanza lentamente, pero empezará a tomar forma este otoño con trabajos menores, como el inicio de obras de construcción de los nuevos baños o las mejoras de la iluminación en su zona logística. En paralelo, avanzarán los proyectos y licitaciones para el grueso de la transformación, que tendrá lugar entre 2027 y 2029 y concentrará 11,5 de los 12 millones de euros presupuestados. Pero más allá de la transformación física, el mercado se prepara para afrontar la ya anunciada reducción de la oferta de productos dirigidos al turista. El nuevo reglamento se aprobará en plenario municipal antes de final de año y establecerá como marco general un máximo de un 50% de producto elaborado. Es decir, que cualquier punto de venta tendrá que preservar al menos un 50% de oferta tradicional.

Finalizados los estudios previos técnicos y arquitectónicos realizados en los últimos dos años, el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona ha fijado el calendario aproximado de las distintas fases de obras, una vez realizados también los trámites necesarios para la modificación del reglamento interno del mercado que permitirá equilibrar su oferta y atraer al comprador local. El ayuntamiento quiere revitalizar el mercado como centro de proximidad singular.

Se trata de un proyecto estrella, dado que es el mercado municipal que recibe más visitantes en la ciudad, 22.721.796, en 2025, aunque las obras de la Rambla han reducido su afluencia este año, como informó este diario. Su afluencia sextuplica, por ejemplo, al de Santa Caterina en el mismo distrito. Pero la Boqueria mira ahora al futuro, rediseñando lo que será "el mercado de los próximos 50 años", como ha subrayado este jueves su presidente, Jordi Mas. Un gran zoco barcelonés más sostenible, con mejores infraestructuras y un mejor mix comercial, ha afirmado.

Un puesto con oferta tradicional en el mercado de la Boqueria. / Zowy Voeten / EPC

La llamada fase 2 ya estaba en marcha en los despachos municipales, pero empezará a ser física, aunque apenas será visible para el visitante del mercado. Cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, y su primer paso se concentrará en la renovación de la iluminación de la zona logística, con una nueva instalación de bajo consumo a partir de septiembre. Comenzará también el traslado de los operadores que ocupan ahora 10 puestos en la confluencia de la calle de les Moreres, donde se construirán los nuevos lavabos, más accesibles, una obra sin fecha determinada aún, pero que se abordará durante el otoño. Los viejos baños del sótano seguirán operativos mientras tanto, y se cerrarán una vez estén listos los primeros.

Renovación de la isla del pescado y traslado a una carpa

También comenzará a redactarse el proyecto de reforma de la isla del pescado, que una vez comience implicará el traslado provisional de los puestos, previsiblemente a una carpa que se levantará en la plaza de la Gardunya. Con esta actuación, se liberará espacio para adecuar las dimensiones a la actividad. Se creará una configuración más cómoda, con establecimientos que presenten más variedad de oferta, ya que el reglamento contempla listas de productos que debe incluir cada epígrafe, para evitar la pérdida de variedad y garantizar las necesidades de los residentes de la zona.

La reconfiguración del recinto se está 'cocinando' desde hace años por parte del Instituto de Mercados, que ha ido recuperando estratégicamente licencias tras el cierre de algunos negocios, con el fin de liberar metros cuadrados y oxigenar espacios de paso y crear un nuevo pasillo central. La teniente de alcalde Raquel Gil ha asegurado que se mantendrán los actuales negocios (a día de hoy hay 188), algunos de los cuales se componen de múltiples puestos. En total, está previsto que se eliminen tres islas de paradas: dos de ellas (20 paradas) servirán esponjar el mercado, más otra isla de 10 utilizada para crear los nuevos baños. El consistorio jugará con los puestos cerrados actualmente para llevar a cabo las reubicaciones necesarias, cuadrando el puzle.

La misma fase incluye la apertura de de la planta baja del edificio de oficinas para crear un paso físico directo entre el interior del mercado y la Gardunya. Se ganará, pues, un itinerario continuo que permita cruzar la zona central del mercado.

Grandes obras desde 2027

La verdadera reforma se concentrará ya durante el próximo mandato municipal, empezando por la sustitución de la cubierta de fibrocemento, así como actuaciones de consolidación y rehabilitación de la estructura, y adecuación de las instalaciones. La licitación del concurso de proyectos se publicará este año, con un jurado especializado y se definirá el equipo de arquitectos que los redactarán.

Ambiente en la Boqueria, en una imagen de archivo. / MANU MITRU / EPC

En el nuevo tejado se quiere colocar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica. En función de cómo se ejecute finalmente la cubierta, se decidirá si es necesario trasladar puestos de venta a la carpa provisional de la Gardunya. Si hay afectaciones prolongadas se llevaría a cabo una mudanza temporal, por tramos, pero si son breves podría optarse por cierres puntuales sobre la marcha. Esta parte de la obra podría estar lista a finales de 2027.

También será clave la remodelación de la fachada posterior del mercado para crear un coacceso principal por la plaza de la Gardunya, como entrada natural de los vecinos del Raval. El ayuntamiento estudiará también la mejora de los cierres perimetrales del mercado, de cara a mejorar la conservación y seguridad del espacio mientras está cerrado.

Cambios en la oferta comercial

En cuanto a la reordenación comercial, Gil ha detallado que la Boqueria mantendrá los 1.493,69 metros lineales de oferta comercial, manteniendo todos los sectores de oferta actuales: pescado y marisco; carnicería; pequeños; tocinería/charcutería; fruta y verdura; aves, caza y huevos; horno de pan; legumbres y cereales; pesca salada y conservas; congelados; especialidades; y comida y bebidas. Cuando entre en vigor del nuevo reglamento que ahora está en fase de alegaciones, se estima que en promedio el mercado ofrecerá un 53,73% de producto tradicional y un 46,27% de elaborado, según los acuerdos establecidos con los propios vendedores.

Los estudios previos realizados señalan que en la actualidad el porcentaje es casi inverso: el 53% de lo que despacha el histórico mercado de la Rambla son elaboraciones dirigidas al turista, frente a un 47% de producto fresco o de consumo en casa. La emergencia es frenar la imparable proliferación de elaboraciones para comer in situ (zumos, cucuruchos de embutidos, empanadillas y demás) que pueblan los puestos. Lo que empezaron haciendo las fruterías se expandió con fuerza tras la pandemia y la nueva normativa quiere ponerle coto, destacan fuentes municipales.

Aunque las cifras para equilibrar la balanza parezcan un cambio menor en términos de cifras, en la práctica será importante, ya que la media actual incluye muchas paradas donde casi todos sus artículos son preparados para el consumo rápido. Estos tendrán que recortar su oferta para despachar esa mitad de producto original que determina su epígrafe. Fruta sin cortar en el caso de las fruterías, embutidos al corte en las charcuterías, etc...

De ese modo, los puestos que se habían convertido al monocultivo turístico darán marcha atrás en su oferta, mientras que los que ya vendían alimentos propios de otros mercados podrán seguir tal cual si quieren. De manera que el balance final real supondrá que todos los puestos tengan un mínimo del 50% tradicional (solo serán del 40% en determinadas especialidades).

El acuerdo también contempla un inventario de productos de presencia obligatoria en cuanto al producto tradicional, en cada uno de los ámbitos, y marca para el producto elaborado que se prepare a partir de los frescos autorizados en cada establecimiento, presentados a temperatura ambiente o en frío, cortados o troceados, o preparados y listos para consumir.