Barcelona recupera la luz del 'bosc d’Aiko', uno de los símbolos de los Juegos del 92

Más de 30 años después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, una de las imágenes más singulares de la Anella Olímpica ha vuelto a cobrar vida. Se trata de la instalación 'Canvi', de la artista japonesa Aiko Miyawaki, conocida popularmente como el 'bosc d’Aiko', que ha recuperado su iluminación, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este jueves.

La actuación tiene el objetivo de devolver protagonismo a una obra que forma parte del paisaje de Montjuïc desde los Juegos del 92 y que, durante años, había perdido presencia. La intervención ha consistido en renovar el cuadro eléctrico y sustituir las antiguas luminarias por tecnología LED, una mejora que también permite reforzar el alumbrado exterior de este espacio, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

La obra de Miyawaki está formada por numerosos hilos de acero inoxidable que, en función de la luz y del punto desde el que se contemplan, generan un juego cambiante de sombras, reflejos y perspectivas. Es precisamente ese efecto el que dio a la instalación la apariencia de un bosque abstracto.

El 'Bosc d'Aiko', iluminado / Ajuntament de Barcelona

Legado olímpico

La recuperación del 'bosc d’Aiko' es una de las múltiples actuaciones que ha llevado a cabo el consistorio para conservar y poner en valor un espacio que todavía hoy permite recorrer buena parte de la huella que dejaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Como muchos saben, para al ciudad acoger los juegos supuso una gran transformación a nivel urbanístico, económico y social, que fue mucho más allá de las semanas de competición. En Montjuïc, ese legado permanece visible en equipamientos como el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, las Piscines Picornell, el Museu Olímpic i de l’Esport o el Complex Esportiu Pau Negre. También en las Piscinas de Montjuïc, que acogieron la competición de saltos con la panorámica de la ciudad como telón de fondo.

Otoño de grandes conciertos

El ayuntamiento también señala que la recuperación de la instalación coincide con un final de año especialmente intenso para la Anella Olímpica, gestionada por Barcelona de Serveis Municipals (BSM). Entre septiembre y diciembre, el Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club concentrarán una amplia programación musical, con grandes nombres internacionales, artistas locales y citas deportivas.

El calendario arrancará con The Weeknd, que actuará el 1 de septiembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Ese mismo mes pasarán por los recintos de Montjuïc Aitana, con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi (los días 4, 5, 7 y 8), y Ca7riel & Paco Amoroso, el día 10. El 12 de septiembre llegará además el festival de K-pop Music Bank Barcelona al Estadi Olímpic.

En octubre, la agenda mantendrá un ritmo elevado. Oques Grasses se despedirá de los escenarios con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic los días 5, 7, 9 y 10, todos ellos con las entradas agotadas. También actuarán The Strokes, el 20 de octubre, en su única fecha prevista en España; Simple Plan, el día 26, y Jungle, el 28, además de Niall Horan, el 25.

El calendario se completará con nombres como Placebo, Bryan Adams, Pitbull, Vetusta Morla, Trueno, Morat, Valeria Castro o Carolina Durante. También están previstas las giras de La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, y Dani Martín.

La programación llegará también al Sant Jordi Club, donde La Fúmiga ofrecerá dos conciertos de despedida los días 16 y 17 de octubre, y John Pollôn actuará el 6 de noviembre.

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Asimismo, la Anella Olímpica acogerá la tercera edición de Premier Padel, que se celebrará del 10 al 13 de diciembre en el Palau Sant Jordi.