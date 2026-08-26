VÍDEO | Así son los espectaculares derribos para la remodelación de la Fira de Montjuïc

La entrada en acción de una enorme grúa de 200 toneladas y un brazo de hasta 60 metros ha acelerado la entrada lasobras de remodelación de la Fira de Montjuïc. La meta para estrenar la reconfiguración del emplazamiento histórico de Fira de Barcelona se sitúa de aquí a tres años, coincidiendo con el hito del centenario de la Exposición Internacional de 1929, origen de los pabellones alineados a lo largo de la avenida Maria Cristina, entre la plaza Espanya y la avenida Rius i Taulet.

En paralelo avanzan los trabajos de retirada de la cubierta de fibrocemento del pabellón Alfonso XIII, que albergará el nuevo Palau de Congressos de Barcelona, así como las primeras actuaciones en el Palau del Vestit. El objetivo es completar esta primera fase en mayo de 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Internacional de 1929.

En las imágenes de Fira de Barcelona pueden observarse las espectaculares actuaciones en el pabellón Rius i Taulet en la Fira de Montjuïc. En una reciente visita de obras, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con la consellera de Economía, Alícia Romero, enmarcó la actuación como la "tercera gran transformación" de Montjuïc, después de las de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992.

El alcalde defendió que la reforma permitirá hacer una Fira "más urbana, más accesible y de escala humana", además de liberar suelo para construir 548 viviendas protegidas, nuevos equipamientos para el barrio y más de 6.000 metros cuadrados de zonas verdes entre el Poble-sec y la Font de la Guatlla. Por su parte, Romero destacó que la actuación supone "una apuesta muy importante" para consolidar Barcelona como referente del turismo de congresos y reuniones. "Intentaremos cumplir con el compromiso de tener acabadas las obras en 2029", aseguró Romero, subrayando que la modernización del recinto reforzará el modelo de una feria integrada en la ciudad y complementaria a la ampliación que Fira desarrolla en L'Hospitalet.

El alcalde Jaume Collboni y la consellera Alícia Romero, antes de iniciar la visita a las obras, frente al MNAC con vistas a Barcelona. / Edu Gil

Una vez concluyan estos trabajos, en 2029 arrancará la segunda fase de la transformación del recinto, que incluirá la remodelación del Palacio de las Comunicaciones y del Palacio de la Metalurgia y se prolongará hasta 2035, manteniendo en todo momento la actividad ferial en Montjuïc.

El futuro pabellón multifuncional

La reforma contempla la construcción de un nuevo pabellón multifuncional, diseñado por el arquitecto chileno Smiljan Radić junto a Miquel Mariné, Beatriz Borque y César Rueda Bonet. El edificio, de 20.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, apostará por una estructura metálica ligera y grandes fachadas transparentes para integrarse en el entorno de la avenida Maria Cristina. Además, contará con una pasarela ajardinada y permitirá celebrar eventos simultáneos gracias a sus accesos independientes.

Por otro lado, el histórico pabellón Alfonso XIII, obra de Josep Puig i Cadafalch, será rehabilitado para convertirse en el nuevo Palau de Congressos de Barcelona. El proyecto conservará la estructura original del edificio e incorporará un auditorio con capacidad para 2.025 personas, un patio-jardín de 6.670 metros cuadrados y un nuevo acceso desde la plaza de Carles Buïgas. Está previsto que las obras de construcción comiencen el próximo mes de septiembre.

El tercer gran proyecto de esta primera fase es la reconversión del Palau del Vestit en un centro de innovación, actividad económica y oficinas vinculado a la Fira de Barcelona. El edificio conservará la fachada histórica diseñada por Josep Maria Jujol e incorporará un equipamiento comunitario de 1.100 metros cuadrados para los barrios de Hostafrancs y la Font de la Guatlla.

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En total, la primera fase de la remodelación movilizará una inversión de 290 millones de euros, de los que 250 millones serán financiados a través de Fira 2000 para el pabellón multifuncional y la rehabilitación del Alfonso XIII, mientras que los 40 millones restantes corresponden a la transformación del Palau del Vestit, asumida por Fira de Barcelona.