El Museo del Transporte de Barcelona se estanca tras un nuevo recurso de los promotores contra su ubicación

La ubicación del Museo del Transporte sigue siendo un punto de fricción entre el Ayuntamiento de Barcelona, que propone instalarlo en una losa de 3.000 metros cuadrados en la Vall d'Hebron, y la Associació Coordinadora Pro Museu del Transport, que no pretende conformarse con otro espacio que no sea el Palacio de Comunicaciones y Transportes, incluido en la concesión otorgada a Fira de Barcelona durante los próximos 50 años.

Casi ocho meses después de su aprobación por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento, la incertidumbre del lugar adjudicado junto al vaivén de decisiones ha aumentado la irritación de la asociación, que reclama hacer efectivo el plan acordado del pasado 30 de enero, en el que se incluía como ubicación el ansiado palacio que ya albergó una exposición de varios vehículos de transporte entre 1929 y 1930. Por ello, la entidad ha presentado recientemente un recurso de reposición contra la resolución de la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, que inadmitió su petición de revisar la concesión otorgada a Fira de Barcelona.

Con el escrito, los promotores reclaman que se anule dicha resolución y que el consistorio vuelva a examinar el acuerdo del 19 de marzo de 2025 por el que se aprobó la concesión de uso privativo del recinto ferial de Montjuïc durante 50 años. La entidad sostiene que esta concesión dificulta el cumplimiento de la iniciativa ciudadana que posteriormente recibió el respaldo unánime del pleno. "Ya no se trata de un museo sí o un museo no, se trata de respetar lo que se decide por unanimidad en un Pleno", explica Manuel Marina, miembro de la coordinadora. El espacio fue "construido para exponer transportes grandes específicamente" y, a su vez, que solo esté abierto 97 días al año supone un aprovechamiento "muy limitado", insiste.

El consistorio insiste en Vall d'Hebron

Durante la última reunión entre consistorio y asociación en la que estuvieron presentes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet; y el consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, el consistorio reiteró que la ubicación del proyecto en el Palacio de Comunicaciones queda fuera de las posibilidades sobre la mesa.

El consistorio descartó esa opción porque, según corrobora a este diario, se siguió adelante con la transformación que implica la ampliación de Poble-sec con más de 500 nuevas viviendas e instalaciones urbanas y de barrio, así como la reestructuración del recinto ferial para adaptarlo a las nuevas condiciones tecnológicas y funcionales del siglo XXI.

Y la alternativa escogida es la del ámbito de Vall d'Hebron, una "oportunidad para transformar este ámbito y construir ciudad". Según el consistorio, el proyecto conjunto con TMB contará con un grupo de trabajo impulsor y será un espacio accesible, conectado con metro y bus, y permitirá construir un equipamiento para hablar y reflexionar sobre el transporte público tanto a nivel patrimonial como también como herramienta de cohesión social.

Sin embargo, la asociación, pese a estar incluida en el grupo de trabajo, asegura no haber recibido ningún plano, memoria o calendario concreto sobre el desarrollo del proyecto, en una zona donde, además, está prevista una ampliación del hospital y la sede de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Solicitud de reiniciar el proceso

El recurso denuncia, además, que el consistorio otorgó la concesión blindada a la Fira en marzo de 2025 mientras la iniciativa ciudadana "Museu del Transport, ja!", estaba en pleno proceso de tramitación. Al firmar la exclusividad con la Fira por cinco décadas, los promotores aseguran que el Ayuntamiento "frustró deliberadamente" el derecho constitucional de los ciudadanos a debatir y co-producir políticas públicas, dejando el acuerdo unánime del Pleno posterior sin un espacio real donde ejecutarse.

También el el escrito pone en duda la competencia de la comisión para aprobar la concesión y sostiene que no consta acreditada una delegación expresa del Pleno que la habilitara para ello y alega que no tenía competencia para "regalar" el espacio. A ello se suman supuestos defectos en la tramitación, ya que la entidad considera que, bajo la aprobación inicial del pliego, se acabó adjudicando directamente la concesión a Fira en el mismo acuerdo. Y piden que se reinicie el proceso de revisión del contrato, obligando al consistorio a pedir un informe independiente a la Comissió Jurídica Asessora de la Generalitat.

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El Ayuntamiento de Barcelona asegura estar plenamente comprometido a crear el Museo del Transporte Público, ya que los considera una oportunidad histórica para hacer realidad una demanda social de los últimos años, pero las posiciones siguen alejadas. Por ahora, la asociación está a la espera de que el consistorio resuelva el recurso de reposición antes de explorar futuras vías.