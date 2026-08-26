La investigación sobre el incendio de Collserola se centra en si comenzó por una "acción humana"

La Unidad de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra junto con los Agents Rurals han abierto una investigación conjunta para determinar las causas del incendio forestal declarado este martes en Collserola. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque varias fuentes han informado a EL PERIÓDICO que todo apuntaría a una "acción humana" como el inicio de las llamas. En el operativo de control y extinción del incendio también trabajaron efectivos de los bomberos y de la Guardia Urbana de Barcelona, que han emitido sus correspondientes atestados.

En este sentido, los investigadores trabajan para determinar si el fuego habría sido provocado de forma intencionada, lo que supondría un delito, o como consecuencia de una negligencia. Por el momento, no se descarta ninguna posibilidad, ni que fuese por cuestiones accidentales, pese a que la forma en la que comenzaron las llamas y el punto de inicio hacen que esta hipótesis pierda fuerza, según las mismas fuentes.

El incendio, declarado este martes por la tarde en las inmediaciones del barrio de Canyelles, en el distrito de Nou Barris, ha quemado unas 54,5 hectáreas de terreno forestal. Los bomberos han dado el fuego por estabilizado a primera hora de este miércoles, aunque permanecen algunos focos secundarios activos y los equipos de emergencias continúan trabajando en la zona.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra la ubicación del incendio en Collserola.

Dudas sobre el origen

La hipótesis de una posible intervención humana ya había sido apuntada este miércoles a primera hora por el teniente de alcalde y responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, quien ha señalado en una comparecencia ante los medios que debía investigarse si existían "causas criminales" detrás del fuego. Igualmente, Batlle ha subrayado que, por el momento, no consta que el incendio tenga un origen criminal y ha pedido prudencia.

El teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, en una atención a los medios por el incendio de Collserola. / Guifré Jordan / ACN

Ahora, la investigación de los Mossos y Agents Rural se centra ahora en determinar cómo comenzó el incendio y qué circunstancias pudieron favorecer su propagación.

Fuego estabilizado

El incendio se declaró poco este martes sobre las 15.30 horas del martes en una zona forestal cerca de la carretera Alta de les Roquetes, ya perteneciente al Parque Natural de Collserola. Las llamas continuaron propagándose y afectando a matorrales y árboles, y llegaron a obligar al desalojo preventivo de 35 vecinos de Torre Baró. Asimismo, Protección Civil también decretó el confinamiento de Torre Baró y Ciutat Meridiana, una medida que quedó levantada durante la noche ante la mejora de las condiciones del incendio.

Este miércoles, los Bomberos han dado el incendio por estabilizado, aunque mantienen una veintena de dotaciones y medios aéreos para asegurar el perímetro y trabajar sobre los focos secundarios que hay aún activos. Ante la mejora de las condiciones, Protecció Civil ha rebajado el nivel de alerta del plan INFOCAT a prealerta.

Con el paso de las horas, el fuego ha ido propagándose y ha alcanzado las 54,5 hectáreas afectadas.

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El precedente de Sant Pere Màrtir

Este incendio se ha declarado llega apenas 11 días después de otro fuego registrado en Collserola. El pasado 14 de agosto, las llamas afectaron a unas 10 hectáreas en la montaña de Sant Pere Màrtir, entre Barcelona y Esplugues de Llobregat. La Guardia Urbana detuvo entonces a un hombre por su presunta relación con el incendio, después de localizarlo en las inmediaciones de la zona donde se había iniciado el fuego.