Los Mossos investigan la muerte de un hombre mientras practicaba en una galería de tiro de L'Hospitalet

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre el 24 de agosto mientras realizaba prácticas de tiro en la Galería deportiva Izquierdo de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Según ha avanzado El Caso y ha podido confirmar el ACN, los trabajadores del centro llamaron al 112 sobre las 3 de la tarde y hasta la galería de tiro, situada en la calle del Cobalt, se desplazaron varias patrullas de los Mossos y ambulancias.

Noticias relacionadas

Pese a la rápida intervención de los equipos sanitarios, el hombre acabó muriendo antes de su traslado a un hospital. La policía catalana trabaja con todas las hipótesis abiertas.