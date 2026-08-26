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Todas las hipótesis abiertas

Los Mossos investigan la muerte de un hombre mientras practicaba en una galería de tiro de L'Hospitalet

Los hechos ocurrieron este 24 de agosto por la tarde

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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ACN

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L'Hospitalet de Llobregat
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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre el 24 de agosto mientras realizaba prácticas de tiro en la Galería deportiva Izquierdo de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Según ha avanzado El Caso y ha podido confirmar el ACN, los trabajadores del centro llamaron al 112 sobre las 3 de la tarde y hasta la galería de tiro, situada en la calle del Cobalt, se desplazaron varias patrullas de los Mossos y ambulancias.

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Pese a la rápida intervención de los equipos sanitarios, el hombre acabó muriendo antes de su traslado a un hospital. La policía catalana trabaja con todas las hipótesis abiertas.

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