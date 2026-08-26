L'Hospitalet y el Baix Llobregat alcanzan su máximo histórico de empleo con casi 500.000 afiliados

L’Hospitalet de Llobregat y el Baix se encuentran en un momento dulce respecto a lo que el mercado laboral respecta. Esta es la principal lectura que se extrae del último informe de conjuntura económica que elabora cada trimestre el Fòrum Empresarial del Llobregat. En esta ocasión, la entidad, dependiente de la patronal AEBALL, explica que, con los datos oficiales de junio de 2026 de la Seguridad Social, hay 495.005 personas afiliadas y/o trabajando en el conjunto de municipios que integran el Baix Llobregat y L’Hospitalet. “Estas cifras representan un máximo nunca logrado”, remarcan desde el Fòrum. En términos interanuales, la población activa ha crecido en 17.682 personas. Solo en cinco localidades ha disminuido su población activa: Olesa de Montserrat (-244), Santa Coloma de Cervelló (154), Castellví de Rosanes (-39), Torrelles (-27) y San Clemente (-5).

En el resto ha aumentado la afiliación, destacando con más de un millar de incorporaciones L'Hospitalet (+9.100) y Esplugues (+1.167). En términos relativos, L'Hospitalet también lidera la clasificación (+7,93%), seguido por Sant Andreu de la Barca (+5,82%), Sant Joan Despí (+5,55%), el Papiol (+5,45%) y Esplugues (+5,07%).

Comparando los datos en términos intertrimestrales con el primer trimestre de 2026, hay nueve poblaciones donde ha disminuido la población activa: el Prat (-3.164), Sant Just Desvern (-1.346), Gavà (-394), Sant Vicenç dels Horts (-334), Cornellà (-333), Cervelló (-183), Olesa de Montserrat (-132), Molins de Rei (-105) y Torrelles (-41).

Respecto a los incrementos, L'Hospitalet repite con +4.386, casi la mitad de todo el incremento anual. "Como curiosidad, hay municipios donde el aumento de personas trabajadoras en el segundo trimestre hace que, en términos anuales, tengan crecimiento", apunta el informe. Como, por ejemplo, en Castelldefels. En términos trimestrales aumenta la afiliación en 994 personas, pero en términos anuales solo aumenta en 687. Esto sucede también en Collbató, La Palma de Cervelló y Pallejà. En términos relativos, el aumento de población afiliada en el último trimestre ha sido del 0,32% respecto al primer trimestre de 2026. Como el aumento del PIB ha sido entre el 0,5 y el 0,6%, el PIB per cápita ha disminuido. Comparando con el segundo trimestre de 2025, el aumento ha sido del 3,7%. Y en comparación con dos años, el aumento ha sido del 5,84%.

Baja la cifra de personas en situación de desempleo

Con datos de la Seguridad Social, a finales de junio 41.756 personas se encontraban en situación de desempleo en el territorio. Esto implica una reducción de 1.385 personas respecto al segundo trimestre del año 2025 (-3,2%). En este año, solo en tres localidades ha aumentado el número de personas en situación de desempleo: Sant Joan Despí (+6), Castellví de Rosanes (+4) y Sant Just Desvern (+2).

Por otro lado, la reducción más notoria se ha producido en L'Hospitalet (-443), pero en términos relativos, está en Santa Coloma de Cervelló (-11%) y Esparreguera (-10,7%). Siguen La Palma de Cervelló (-9,8%), Cervelló (-8,6%), Gavà (-7,5%) y San Climent (-6,2%). Comparando en términos trimestrales, la reducción fue de 1.944 personas menos en situación de desempleo. Lideró la reducción en este segundo trimestre L'Hospitalet (-690), seguido por Sant Boi (-155), Gavà (-150), Viladecans (-148), Cornellà (-123) y Castelldefels (-116).

Aumentan un 20% los contratos de trabajo

En el segundo trimestre de 2026 se formalizaron 90.048 contratos de trabajo en la demarcación, una cifra un 20,39% superior a la observada en el mismo trimestre del año pasado, donde se firmaron 74.795 contratos. Estos datos logrados implican un incremento del 15% respecto al primer trimestre de este año, cuando se había llegado a los 78.599 contratos.

Esta cifra de más de 90.000 contratos en un trimestre no se producía desde el cuarto trimestre de 2021, antes de la reforma laboral que hizo desaparecer los contratos temporales, transmutando en contratos de fijos discontinuos.

Con estos datos, solo hay cinco localidades donde se ha reducido el número de contratos en términos anuales: Esplugues (-472), el Prat (-330), Cervelló (-64), Gavà (-41) y Olesa (-7). Del resto, resalta el incremento de contratos en L'Hospitalet (+4.342), Sant Joan Despí (+3.832), Martorell (+1.829) y Sant Boi (+1.004). En términos relativos, Sant Joan Despí ha aumentado los contratos un 148%, seguido del Papiol (+93%), Torrelles (+50%) y Sant Vicenç dels Horts (+40%).