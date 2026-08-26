Los Bomberos extreman la vigilancia en los focos activos de Collserola tras estabilizar el incendio: "Quedan horas de trabajo"

Los Bombers han dado por estabilizado a primera hora de la mañana de este miércoles el incendio forestal que se declaró el martes por la tarde en Collserola, en las inmediaciones del barrio de Canyelles, dentro del distrito de Nou Barris, y que ha quemado 45 hectáreas. El fuego tiene todavía algunos focos secundarios activos y temen que pueda reactivarse en las horas de calor, por lo que han extremado la vigilancia.

La superficie afectada es principalmente de arbolado y matorral del Parque Natural, y también incluye una zona delimitada por la peste porcina africana (PPA). "Es una zona delicada la de los barrios de montaña. Hemos tenido dos incidentes graves en las últimas tres semanas y, por tanto, aquí debemos extremar la vigilancia. Estamos pendientes a la evolución en las próximas horas", ha afirmado el teniente de alcaldía y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle.

Una veintena de dotaciones de los Bombers de la Generalitat continúan trabajando este miércoles junto con los bomberos de Barcelona para asegurar los flancos, mediante quemas y la definición del perímetro, y abrir líneas de defensa para llegar a los focos secundarios. Los medios aéreos se reincorporarán este miércoles por la mañana a las tareas de extinción después de que fueran retirados durante la noche.

"Hay focos activos"

Aunque el incendio está estabilizado y perimetrado, el director de los Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha advertido de que aún "hay focos activos". Los Bombers de Barcelona y de la Generalitat siguen trabajando conjuntamente para "poder controlarlo en las próximas horas". Preocupa que durante el mediodía, cuando suban las temperaturas, puedan reactivarse algunas zonas del incendio. "Somos optimistas, pero tenemos que ser conscientes de que igual reviva alguna zona", ha añadido Massagué en una comparecencia ante los medios.

Vecinos desconfinados

"Queremos reforzar el perímetro y los focos secundarios. Tenemos que ser prudentes. Quedan horas de trabajo, pero lo tenemos perimetrado", ha aseverado Massagué. Los 35 vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas y los habitantes de Ciutat Meridiana y Torre Baró, donde viven unas 15.000 personas, ya han quedado desconfinados. Aunque, ante el intento de algunos vecinos de acceder a la zona del fuego, los Bombers han recordado que "no se puede entrar en la zona" del incendio.

Algunas redes eléctricas siguen afectadas por el incendio y hay restricciones a la movilidad en las carreteras de Horta a Cerdanyola, Cementerio de Collserola y en la Alta de les Roquetes, mientras la línea 182 de autobús también sufre afectaciones. Los buses finalizan el recorrido antes de subir a Collserola y dan media vuelta en la plaza Karl Marx, calle de Aiguablava y plaza Roja de Ciutat Meridiana. La línea L11 de metro ya ha recuperado el servicio en las estaciones de Torre Baró, Vallbona y Ciutat Meridiana, después de que a primera hora no efectuara parada en ellas.

El avance el martes por la tarde de uno de sus flancos, por su extremo norte, obligó a desalojar de forma preventiva a 35 habitantes de las calles Castellví y Lliçà, en el barrio de Torre Baró. Se trata de dos vías próximas a la zona forestal afectada. El Ayuntamiento de Barcelona activó a última hora de la noche la fase de emergencia del Plan de Actuación Municipal por riesgo de incendio forestal para "facilitar las labores de extinción y minimizar el impacto del incendio sobre el territorio".

Protección Civil envió un mensaje por móvil hacia las 16:45 horas para ordenar el confinamiento preventivo de los barrios de Ciutat Meridiana (11.568 residentes) y Torre Baró (3.235 vecinos), en los que se ha permitido la movilidad en algunas zonas alejadas del foco. Se lanzó un segundo Es-alert sobre las 18:30 horas para repetir la directriz y llamar a acatar las indicaciones para no acercarse a las inmediaciones del fuego. Los Agents Rurals, que investigan las causas del siniestro.

Los bomberos tratan de extinguir el incendio en Collserola / EL PERIÓDICO

Retirados medios aéreos

Las llamas provocaron una gran columna de humo desde que prendieran poco después de las 15:30 horas y durante el resto de la tarde, visible desde varios puntos de la capital catalana. El viento arrastró la humareda en dirección hacia el Vallès Occidental, como también hacia los dos barrios en los que se instó a sus habitantes a que se confinaran.

El fuego se originó en la carretera alta de Roquetes y se propagó por un tramo del parque natural de Collserola. Las llamas empezaron en una zona forestal que hay por encima de la ronda de la Guineueta Vella, donde ardieron unos matorrales. El fuego creció al ascender por una colina y arrasó arbolado.

"El aire empujaba en el flanco derecho y, cuando ha parado, el izquierdo ha comenzado a evolucionar negativamente", describió el jefe de intervención. Avanzada la tarde, marcó que el objetivo se centraba en "procurar que no haya un cambio de condiciones a peor por la noche y que los flancos se descontrolen".

Los cuerpos de emergencia no temen que las llamas alcancen domicilios, aunque se mantienen vigilantes. Asimismo, tratan de contener que profundice en la masa forestal, hacia el Vallès. Bover ha agregado que "el único barrio donde podría impactar un foco secundario que podría desarrollarse más sería en la parte superior de Ciutat Meridiana".

Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola / Jordi Otix

En paralelo, el consistorio activó el plan de actuación municipal en fase de emergencia y rogó evitar desplazamientos innecesarios por el tramo perjudicado, así como no aproximarse a los lugares donde los bomberos trabajan. La Guardia Urbana ha cortado la entrada a pistas forestales, la carretera de Horta a Cerdanyola, la del cementerio de Collserola en el Vallès Occidental y la carretera alta de Roquetes. El fuego también obligó a que los trenes de la línea R4 de Rodalies no se detuvieran en la estación de Torre Baró-Vallbona.