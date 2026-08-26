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El incendio en Collserola, en directo: última hora del fuego que mantiene confinados a los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana de Barcelona
El incendio en Collserola que confina dos barrios de Barcelona permanece activo, pero en fase de estabilización
Los Bombers trabajan en el incendio forestal que se originó el martes en Collserola, dentro del distrito de Nou Barris, en Barcelona, que obligó a desalojar a 35 habitantes de las calles Castellví y Lliçà, en el barrio de Torre Baró y que ya ha quemado 45 hectáreas.
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Redes eléctricas afectadas
Los Bombers han asegurado que "quedan horas de trabajo por delante". A las 9 de la mañana volverán los medios aéreos para ayudar a sofocar los focos activos. Aunque ya no hay nadie, confinado, todavía hay redes eléctricas afectadas.
Preocupan las horas del mediodía
Los Bombers han recordado que "está estabilizado, pero queremos reforzar el perímetro y los focos secundarios" Preocupan especialmente "las horas del mediodía, con más calor, que nos hace ser prudentes. Quedan horas de trabajo, pero lo tenemos perimetrado"
El confinamiento de los vecinos ya se ha levantado. "Somos optimistas, pero tenemos que ser consientes de que igual reviva alguna zona", lo que les hace extremar la vigilancia y ha recordado "que no se puede entrar en la zona del incendio"
"Esperamos poder controlarlo en las próximas horas, pero hay focos activos"
"Hay focos activos, pero está perimetrado. Ha quemado unas 45 hectáreas y esperamos que se puedan normalizar la situación a media mañana", explica el teniente de alcalde. "Es una zona delicada en los barrios de montaña. Ha habido dos incidencias graves en tres semanas y tenemos que extremar la precaución. Estamos pendiente a la evolución de las próximas horas", ha afirmado.
"Esperamos poder controlarlo en las próximas horas, pero hay focos activos", ha finalizado.
20 dotaciones de los Bombers junto a los de Barcelona
Una veintena de dotaciones de los Bombers de la Generalitat sigue trabajando con los de Barcelona para "anclar los flancos, con quemas y definición de perímetro, y en la apertura de cortafuegos para llegar a los focos secundarios que lanzó a la olla de Torre Baró", explican en la red social 'X'.
Estabilizado el incendio en Collserola
Los Bombers dan por estabilizado el incendio de Collserola, que esperan poder dar por estabilizado este miércoles por la mañana.
Gisela Macedo
Dos incendios en menos de dos semanas
A su vez, vecinos de Nou Barris han relatado que la intensidad del humo ha ido disminuyendo tras la llegada de los bomberos y los aviones que han sobrevolado las llamas arrojando agua. En todo caso, añaden que el fuerte olor a quemado ha impregnado el contorno. Por la noche, era perceptible a varios kilómetros de distancia.
Hace apenas 11 días, Collserola ya fue escenario de otro incendio forestal, en aquella ocasión en una zona más próxima al Llobregat, en la montaña de Sant Pere Màrtir. En ese caso, la Guardia Urbana terminó deteniendo a un sospechoso acusado de provocar el fuego de forma intencionada.
Afectaciones al transporte público en Barcelona
El incendio forestal en Collserola está provocando afectaciones en el transporte público de Barcelona:
- Metro L11: los trenes no efectúan parada en las estaciones de Torre Baró, Vallbona y Ciutat Meridiana.
- Línea 182: el servicio queda limitado hasta la plaza de Karl Marx.
Jordi Ribalaygue
Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”
El fuego declarado esta tarde en terrenos del parque natural de Collserola pertenecientes a Barcelona ha llevado a Protección Civil a ordenar el confinamiento de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, y desalojar preventivamente a 35 residentes de las calles Castellví y Lliçà. Vecinos de la zona explican a EL PERIÓDICO que, aun siendo una zona escarpada y boscosa, no recuerdan un incendio de la magnitud del que se ha declarado esta tarde, que ha movilizado hasta 63 equipos de los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat.
“Es la primera vez que nos confinan por un incendio”, ha declarado Toni Ruiz, que vive en la parte alta de Torre Baró, donde las casas penetran en la sierra. “Se ve mucho humo y muchos helicópteros que pasan -ha relatado-. El ayuntamiento y la asociación de vecinos nos han pedido que quienes tuviésemos mangueras remojasemos el entorno de nuestras casas, lo que hemos hecho, y que estemos en casa con las ventanas cerradas y no salgamos"
Los evacuados, en casas de familiares
El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido a los desalojados acudir a los puntos de reunión que se han habilitado en los barrios perjudicados por el humo y las llamas. En todo caso, todos los evacuados han optado por trasladarse a casas de familiares y allegados.
Cerca de una carretera
El fuego se ha originado en la carretera alta de Roquetes y se ha propagado por un tramo del parque natural de Collserola. Las llamas han empezado en una zona forestal que hay por encima de la ronda de la Guineueta Vella, donde han ardido unos matorrales. El fuego ha crecido al ascender por una colina y también ha arrasado arbolado.
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