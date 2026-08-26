El incendio en Collserola, en directo: última hora del fuego que mantiene confinados a los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana de Barcelona

Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”

El fuego declarado esta tarde en terrenos del parque natural de Collserola pertenecientes a Barcelona ha llevado a Protección Civil a ordenar el confinamiento de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, y desalojar preventivamente a 35 residentes de las calles Castellví y Lliçà. Vecinos de la zona explican a EL PERIÓDICO que, aun siendo una zona escarpada y boscosa, no recuerdan un incendio de la magnitud del que se ha declarado esta tarde, que ha movilizado hasta 63 equipos de los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat.

“Es la primera vez que nos confinan por un incendio”, ha declarado Toni Ruiz, que vive en la parte alta de Torre Baró, donde las casas penetran en la sierra. “Se ve mucho humo y muchos helicópteros que pasan -ha relatado-. El ayuntamiento y la asociación de vecinos nos han pedido que quienes tuviésemos mangueras remojasemos el entorno de nuestras casas, lo que hemos hecho, y que estemos en casa con las ventanas cerradas y no salgamos"