Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio CollserolaBarcelonaDolly PartonBarçaEclipse lunarT-MobilitatMeloniVivienda
instagramlinkedin

En Directo

En Nou Barris

El incendio en Collserola, en directo: última hora del fuego que mantiene confinados a los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana de Barcelona

El incendio en Collserola que confina dos barrios de Barcelona permanece activo, pero en fase de estabilización

Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola

Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Inés Sánchez

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bombers trabajan en el incendio forestal que se originó el martes en  Collserola,  dentro del distrito de Nou Barris, en Barcelona, que obligó a desalojar a 35 habitantes de las calles Castellví y Lliçà, en el barrio de Torre Baró y que ya ha quemado 45 hectáreas.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Declarado un incendio forestal en Collserola a la altura de Les Roquetes
  2. Prohibido el baño en dos playas de Badalona por una 'incidencia puntual' en la evacuación de aguas residuales
  3. Ricard Gomà: 'Hay pocos casos como Barcelona en los que se pase del 3% al 30% de inmigración extranjera en 20 años sin conflictos
  4. Detenido un pasajero en el aeropuerto de Barcelona con 31 kilos de cocaína en las maletas
  5. La versión original ya llega a todos los cines de Barcelona impulsada por la demanda creciente entre jóvenes y extranjeros
  6. Barcelona dará hasta 800 euros para comprar una bicicleta eléctrica
  7. Detenido por incendiar 127 contenedores en Barcelona: los daños rondan los 115.000 euros
  8. La calle Valladolid gana de nuevo el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants recreando la Ruta de la Seda

Directo | Los Bombers dan por estabilizado el incendio de Collserola tras quemar 45 hectáreas

Directo | Los Bombers dan por estabilizado el incendio de Collserola tras quemar 45 hectáreas

Horrorland busca actores y asustadores para su nueva edición: el parque del terror de Barcelona ya se prepara para Halloween

Horrorland busca actores y asustadores para su nueva edición: el parque del terror de Barcelona ya se prepara para Halloween

Estabilizado el incendio en Collserola que confina dos barrios de Barcelona

Estabilizado el incendio en Collserola que confina dos barrios de Barcelona

Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”

Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”

Madrid permite el acceso con tarjeta bancaria en todo su transporte público desde este junio

Madrid permite el acceso con tarjeta bancaria en todo su transporte público desde este junio

Barcelona ultima el pago directo con tarjeta de crédito para su red de metro, tren y bus durante el 2027

Barcelona ultima el pago directo con tarjeta de crédito para su red de metro, tren y bus durante el 2027

La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona

La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona

Un 'sin techo' se degüella en la plaza Tetuán de Barcelona

Un 'sin techo' se degüella en la plaza Tetuán de Barcelona