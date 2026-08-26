Horrorland busca actores y asustadores para su nueva edición: el parque del terror de Barcelona ya se prepara para Halloween

El parque temático Horrorland ha anunciado la convocatoria del casting artístico para sus actores y 'asustadores' y la publicación de varias ofertas de empleo, sobre todo relacionadas con la atención al cliente, para su edición de este año

Considerado por muchos como uno de los mejores parques temáticos de terror de toda Europa, este recinto, ubicado en Vilassar de Dalt (Maresme, Barcelona), ya prepara la llegada de su próxima edición, bautizada como 'Horrorland 202666'.

Illa Fantasia se convierte en Horrorland

Lo que durante el verano se conoce como Illa Fantasia, un gran parque acuático situado a 20 minutos de Barcelona, que cuenta con más de 22 atracciones acuáticas y 3 piscinas gigantes, el 9 de octubre cambia completamente su apariencia. Todos los toboganes acuáticos, piscinas y ambiente veraniego desaparecen para dar la bienvenida a la sangre, los monstruos y el terror de Halloween.

Horrorland es, según avalan muchos de los reconocimientos que le han sido otorgados, uno de los mejores 'scream park' (parque temático de terror) de toda Europa. Este parque ha sido condecorado en diversas ocasiones: desde haber sido nombrado seis veces como el Mejor Scream Park de Europa hasta premios como la Mejor Horror Experience, con su atracción 'Nighthunters' o el premio a Mejor Horror Show, con su espectáculo 'Fuck Truck'.

Edición cargada de novedades

Este año, el parque temático regresa con una edición cargada de novedades. A pesar de que las atracciones más míticas de Horrorland, como son Dr. Heinz’s Asylum, Trashville y McAbro, se han mantenido, también hay bastantes novedades como la nueva 'haunted house', llamada 'Pray for Us', el nuevo espectáculo 'Hasta que la Muerte os Separe' y la joya de la corona, la nueva 'extreme house' bautizada como 'Exxxtraterrestre'.

Esta nueva atracción extrema ofrece una experiencia individual solo para mayores de 18 años, que incluye contenido extremadamente sensible, hiriente y perturbador. Según el propio parque, no es apta para todos los públicos y tendrá un aforo muy limitado. Además de estas tres novedades, el parque aún tiene que anunciar un nuevo 'haunted game' y otro nuevo espectáculo.

Casting y ofertas de empleo

A falta de un mes y medio para el estreno de esta nueva edición, Horrorland ha anunciado a través de sus redes sociales la convocatoria del casting artístico para los actores que van a dar vida a todos los monstruos del parque. Desde vampiros y hombres lobo hasta zombis y criaturas mutantes, Horrorland busca todo tipo de perfiles para llenar de terror este 'scream park'.

Además, el parque temático también está buscando 'asustadores' para los diferentes pasillos del terror y ha publicado diversas ofertas de empleo. Fotógrafos, empleados de limpieza y restauración son algunos de los puestos ofertados para trabajar en las diferentes tiendas y juegos de feria que hay repartidos por todo el parque.

Casting para mayores de edad

Según han anunciado la organización del evento, el único requisito establecido por el parque es ser mayor de edad: "Convocamos casting artístico para perfiles de todas las estaturas, características físicas y edades a partir de 18 años para actores/actrices y asustadores/as. Se valorarán habilidades especiales y perfiles extremos fuera de lo común".

Para poder realizar el casting o trabajar en el parque de terror, Horrorland ha creado un formulario, el cual permanecerá abierto hasta el martes 8 de septiembre a las 23.00 horas. "El casting tendrá lugar el lunes 14 de septiembre por la mañana (de 10 a 14.30) y por la tarde (de 16 a 20.30) en las instalaciones del parque. En caso de ser convocado, se enviará un formulario para seleccionar la hora y los textos que debes aprenderte para interpretar en la audición", concluye el comunicado.