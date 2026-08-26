Días festivos
Volver a la rutina en Santa Coloma será más fácil: tres puentes tras las vacaciones de verano
El siguiente festivo tras el mes de agosto está más cerca de lo que parece
La Audiencia Nacional cambia los festivos que caen en sábado: tendrán que compensarse con otro día libre
Calendario laboral de Santa Coloma de Gramenet de 2026 (con todos los festivos)
Con el final de las vacaciones de verano cada vez más cerca, muchos trabajadores se preparan para regresar a sus obligaciones habituales. En este contexto, son numerosos los que ya revisan el calendario para localizar el siguiente festivo y contar con una nueva oportunidad para desconectar tras la vuelta a la rutina.
El verano es, además, una de las épocas más esperadas del año, especialmente por quienes aprovechan el buen tiempo para disfrutar del sol, el calor y las jornadas de playa. Los viajes también tienen un gran protagonismo durante estos meses: según datos de la agencia EFE, el 90% de los españoles tenía intención de viajar este verano, una cifra que demuestra hasta qué punto las vacaciones se convierten en un momento clave para descansar y alejarse temporalmente de las obligaciones laborales.
El próximo festivo
Pero, a pesar del fin de las vacaciones, no todo son malas noticias, ya que el siguiente festivo está más cerca de lo que parece: el 11 de septiembre se celebra la Diada Nacional de Catalunya y este año cae en viernes, por lo que los catalanes que no trabajen podrán disfrutar de un fin de semana largo hasta el domingo.
Es más, al ser una fecha tan señalada, los municipios cada año preparan numerosos actos institucionales, culturales y actividades para conmemorar este día.
Festivo en Santa Coloma
Asimismo, aquellos que trabajen en Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) están de suerte, puesto que su calendario laboral tiene un festivo más en septiembre. Se trata del día de la Mercè, celebrado el 24 de septiembre en la capital catalana en honor a la copatrona del municipio. Además, por su proximidad al municipio, es una jornada que se establece como un día festivo local también en Santa Coloma.
Al caer en jueves, quienes puedan cogerse el viernes como día de libre disposición disfrutarán de un puente de cuatro días.
Durante cinco días, del 23 al 27 de septiembre, la Mercè llenará las calles de Barcelona de música, espectáculos y actividades para todos los públicos. Para muchos es la manera de despedir el verano y dar la bienvenida a los meses más fríos del año.
Tras este puente, solo habrá que esperar pocas semanas más para el siguiente festivo: el 12 de octubre. Al caer en lunes y ser fiesta en toda España, la gran mayoría de españoles podrán disfrutar de otro fin de semana largo al poco de empezar el otoño.
Festivos de lo que queda de año
Estos son los festivos que quedan en L'Hospitalet antes de que finalice 2026:
- Viernes 11 de septiembre: Diada de Catalunya (festivo en Catalunya).
- Jueves 24 de septiembre: La Mercè (festivo en Barcelona).
- Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional (festivo en toda España).
- Domingo 6 de diciembre: Día de la Constitución (festivo en toda España).
- Martes 8 de diciembre: La Inmaculada Concepción (festivo en toda España).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (festivo en toda España).
- Sábado 26 de diciembre: Sant Esteve (festivo en Catalunya).
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