Muere Fermín Casquete, el influyente presidente de los buses de Tusgsal y del Badalona que marcó la política municipal

El empresario Fermín Casquete, exdirector general de la compañía de autobuses Tusgsal y expresidente del Club de Fútbol Badalona, ha muerto este martes a los 80 años. El influjo de Casquete sobre la ciudad en la que se afincó tras emigrar desde Valladolid trascendió más allá de la movilidad y el fútbol, hasta alcanzar una notable preponderancia en la política local y, en particular, en el PSC de Badalona, el partido que más años ha gobernado la ciudad metropolitana desde la reinstauración de los ayuntamientos democráticos en 1979.

Aunque nunca fue concejal ni ocupó un cargo de alta responsabilidad en el partido, Casquete llegó a ser considerado como el hombre que ostentaba el poder en la sombra y cuyos designios resultaban decisivos en el rumbo del PSC de Badalona durante años. Poseyó una fuerte ascendiente sobre la militancia socialista, la federación de la formación en el Barcelonès Nord y el consistorio badalonés, en especial durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. La época en que ejerció un papel clave en Badalona abraza un amplio periodo de la historia reciente de la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, en la que cohabitó con tres alcaldes distintos. Su relevancia se extendió desde la larga era de Joan Blanch, pasando por los mandatos de la carismática Maite Arqué y hasta el breve periodo de Jordi Serra, justo antes de que el PP diera el primer asalto a una de las mayores alcaldías del entorno de Barcelona de la mano de Xavier García Albiol, en 2011.

Una empresa bandera

La autoridad de Casquete emanaba de Tusgsal, que contribuyó a fundar a mediados de los 80, tras haber trabajado como obrero del metal y destacar como sindicalista. Hace años que la compañía es hegemónica en las líneas de bus del Barcelonès Nord y atesora una de las concesiones por las que el Área Metropolitana de Barcelona abona un mayor importe, la del servicio del Nit Bus, entre otros servicios que la empresa presta en el contorno de la capital.

Fermín Casquete, a la derecha, junto a la entonces alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, en 2004. / JOAN CORTADELLAS

Casquete fue secretario general de la federación de la UGT en el Barcelonès Nord-Maresme. El sindicato ha dispuesto históricamente de una numerosa afiliación dentro de Tusgsal, donde ha copado la representación de la plantilla. A su vez, los empleados de la firma han sido durante muchos años un sector con peso específico en las bases del PSC de Badalona.

Casquete se puso al frente de Tusgsal en 1987. Abandonó la firma en la que lo fue todo de forma repentina y con una ruptura dramática. El comité de empresa lo acusó de haberse asignado un oneroso plan de pensiones. Los hijos le sucedieron durante unos pocos meses. Antiguos partidarios rompieron con el empresario entre reproches.

Noticias relacionadas

Asimismo, Casquete llegó a ser un nombre conocido en el universo futbolístico catalán. Creó el Badaloní y luego presidió el Club de Fútbol Badalona, cuando se fusionó con la entidad deportiva que había constituido. Tomó la histórica institución en una delicada situación financiera en 2001 y supo sacarla a flote mientras la comandó, hasta 2011. Bajo su etapa, se selló el convenio por el que se acordó la construcción de un nuevo estadio, que llevó a derribar las vetustas instalaciones de la avenida de Navarra. Además, tuvo una cierta incursión mediática en las polémicas por las elecciones por el mando de la Federación Catalana de Fútbol. Se alió con el expresidente de L’Hospitalet y luego alcaldable de Ciudadanos, Miguel García, para respaldar a Jordi Roche al frente del organismo federativo.