Gastronomía
Este restaurante en pleno centro de Barcelona ofrece jamón ibérico y queso manchego gratis
Estab oferta es uno de los atractivos de un local situado junto a uno de los monumentos más visitados de la ciudad
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Barcelona está llena de bares y restaurantes que buscan diferenciarse con propuestas capaces de convertir una visita cualquiera en una experiencia muy gratificante.
Algunos destacan por una carta llamativa, otros por productos difíciles de encontrar en la ciudad y otros por detalles que acaban convirtiéndose en uno de sus principales reclamos.
"La tapa corre por nuestra cuenta"
Es el caso de Hasta los Andares, un establecimiento inspirado en la gastronomía manchega situado frente a la Sagrada Familia que ha conseguido llamar la atención de quienes buscan disfrutar de productos tradicionales en pleno centro de la capital catalana.
El local está especializado en jamones, quesos y embutidos, y cuenta con una propuesta que va más allá de su carta. El propio establecimiento anuncia en su página web que si pides "tu copa, la tapa corre por nuestra cuenta".
La promoción, que consiste en una cerveza acompañada de una tapa de jamón ibérico o queso manchego, está alineada con prácticas tradicionales en varios puntos del país, especialmente en establecimientos del interior y el sur de la península, donde muchas comandas llegan a la mesa acompañadas de tapas.
Como en Castilla-La Mancha
Esta cortesía también aparece reflejada en las opiniones de los clientes. En Tripadvisor, varios usuarios explican que, tras pedir algunas copas de cerveza, el personal llevó a su mesa una pequeña tabla con jamón y picos de pan. Además, los clientes también aseguran que con cada copa se ofrece una tapa gratuita, que puede incluir el jamón, pero también queso u otros productos de charcutería.
Hasta los Andares se encuentra en la calle Provença, en las inmediaciones de la Sagrada Familia, y basa buena parte de su oferta en productos típicos de Castilla-La Mancha. Su fórmula combina jamones, embutidos y quesos con un ambiente de taberna tradicional y una ubicación especialmente turística.
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