En la Prosperitat
Detenido el presunto autor de la quema de unos contenedores de basura en Nou Barris
La Guardia Urbana lo ha arrestado tras incendiar dos contenedores en la calle Palamós, en cuyo entorno han ardido varios depósitos de residuos en los últimos días
Detenido por incendiar 127 contenedores en Barcelona: los daños rondan los 115.000 euros
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este miércoles por la mañana al presunto autor de la quema de unos contenedores de basura en el barrio de la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris. Vecinos de la zona se han quejado en los últimos días de que se ha prendido fuego a varios containers.
Los agentes han localizado al sospechoso mientras cruzaba la avenida Meridiana y lo han apresado en el barrio de Sant Andreu. La policía municipal acusa al arrestado de haber encendido al menos dos contenedores en la calle Palamós.
Los Bomberos de Barcelona han tenido que intervenir en varias ocasiones esta semana para apagar las llamas que han incendiado varios contenedores en la Prosperitat. Esta misma mañana han tenido que volver a acudir a extinguir un fuego en unos depósitos que se han incendiado frente a una residencia.
No es el único incendiario que ha sido identificado recientemente en Barcelona. La Guardia Urbana detuvo el pasado fin de semana a un individuo al que atribuye 18 incendios en los que ardieron 127 contenedores, cometido entre el 6 de mayo y el 5 de agosto en los barrios de Sant Gervasi y Pedralbes. Los siniestros causaron a su vez daños en 11 vehículos, así como al pavimento protegido de la plaza Monestir, el muro de la escuela Sant Marc y una tubería del colegio Abat Oliba Loreto, que se quedó sin suministro de gas durante dos días. Los desperfectos se cuantificaron en cerca de 115.000 euros.
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